畢業季歌唱大賽冠軍出爐！　雙金歌手一聽嚇傻：沒想到是國中生

▲鶴The Crane現身開唱。（圖／台灣達人秀提供）



記者翁子涵／台北報導

「台灣達人秀畢業季歌唱大賽」圓滿落幕，來自屏東的南榮國中，憑藉原創歌曲《Gone in blink》擊敗海內外上百組勁敵，技驚四座奪下總冠軍，這首青澀卻充滿能量的創作，以成熟饒舌與動人旋律席捲全場，連歌手鶴The Crane都震驚直呼：「沒想到竟是國中生！」

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▲▼潘信維、王ADEN都現身鼓勵年輕學子。（圖／台灣達人秀提供）



決賽現場星光熠熠，評審團邀請到「雙金」歌手鶴 The Crane、《星期五晚上》製作人潘信維，以及新生代鬼才導演一盞，陣容堅強。而創作歌手王ADEN更以神秘嘉賓之姿驚喜現身，不僅深情演唱《雙重人格》與《23/17》，也鼓勵學子：「不要被身邊的人影響，去探索，去創作，去找到屬於自己的答案！」

鶴 The Crane大讚冠軍曲《Gone in blink》饒舌「鬆度」與旋律超齡，直呼「完全沒想到是國中生寫的」，更點名北科大《值多少》：「這首直接能上音樂祭！」本屆徵件超過百首原創，最終八首歌曲、三支MV晉級決選。作品風格涵蓋嘻哈、搖滾到日系，題材從青春迷惘到文化認同，展現新世代豐沛創作能量。

評審潘信維觀察，本屆畢業歌風格多元且更趨國際化，不再拘泥抒情，而是融入嘻哈、樂團等元素，甚至出現日系、新馬風格。他特別提及胡志明市作品的國際編曲感，潘信維也以過來人身分勉勵年輕創作者：「趁大學多寫、多做、多實習，有作品就有機會！反應快、保持好奇、願意學習，觀察細節——這些是進入音樂產業的超能力！」

