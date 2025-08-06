怎麼跟天王周杰倫這麼好？　阿Ken自揭「老二哲學」兄弟情全說了

記者黃庠棻／台北報導

張景嵐攜手人類圖畫館館長游沛宸Yuyu當起製作人，兩位好友合作主持全新Podcast節目「好丫」，以獨特女性思維、結合人類圖解析，邀請大咖明星來到節目暢聊，本周邀來橫跨綜藝主持、戲劇幕後不同領域、跨足餐飲副業經營有成的阿Ken擔任嘉賓。

▲阿Ken登上張景嵐Podcast。（圖／menomenoX人類圖畫館提供）

張景嵐回憶菜鳥時期在《全民最大黨》擔任舉牌員，就相當欽佩前輩的專業與幽默，溫柔、細心甚至從來沒有生氣過，卻也爆料當年第一次問候就是「妳有沒有男朋友？」阿Ken回應當時狀況「我們是講求效率的團隊。」下一秒又開虧「妳現在有沒有男朋友，怎麼一直都有！」

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Yuyu訪問前做足功課，稱讚阿Ken是很厲害的主持人，很幽默、學歷很好、頭腦很好，坦言這次錄影壓力很大：「真的很挑戰！」希望呈現兼具幽默喜感、深度又有文化的訪問。阿Ken侃侃而談成長的軌跡，分享當年頂著升大學的課業壓力，從原本排斥唸書到決定直接轉身面對恐懼，進而奮發讀書考取大學的心境。

▲阿Ken。（圖／記者徐文彬攝）

阿Ken更提出他獨特的人生觀「活著的意義是什麼，活1天跟100天，如果沒有改變跟進步，那你就活一天就好。如果現實世界其實是個虛擬遊戲，那我們就要好好玩！玩得不盡興，離開以後會覺得滿可惜的。」

阿Ken與天王周杰倫擁有好交情，兩人熟識多年，如何與這樣的天王相處，他道出老二哲學「娛樂圈裡面周杰倫就是個傳奇，他已經變成一個神話般人物，表演圈子你沒辦法做到，最好方法就是好好欣賞、沉浸在他的音樂，看他的音樂可以給你什麼靈感、滋潤，在你的才華上面做出表現，這就是他能給的最好禮物。」

▲阿Ken與天王周杰倫是好友。（圖／翻攝自IG）

不僅如此，阿Ken透露周杰倫請他來看大巨蛋演唱會第一天演出，還指定要拿麥克風，才發現是要跟他一起照顧台下的大明星，結果風趣主持引來網友盛讚，甚至變成演唱會的亮點環節，被形容是全場「最佳潤滑劑」，阿Ken幽默回「我很滑，弄得世界都高潮。」

▲阿Ken與天王周杰倫是好友。（圖／翻攝自IG）

47歲的阿Ken至今單身，笑稱「我需要愛情，我很喜歡女生耶！」理想條件是幽默感、情緒穩定，他補充解釋「如果太多情緒的話，是我hold不住，不是她們不好，是我不好。」對於愛情，他鬆口「我是抱持開放，沒有對愛絕望，現在生活滿豐富比較忙，如果沒有很多時間去經營一段感情，對於對方也不是那麼公平，除非對方也有生活重心可以去實踐，彼此之間又在同一個頻率，我是期待的！」沒有女友要如何療癒自己？他工商說「當然是吃GooDonut！」

▲阿Ken自爆目前單身。（圖／翻攝自Facebook／阿Ken）

訪談最後，張景嵐形容阿Ken從年幼的逃避者，到直球面對恐懼 ，轉身變成了如今的創造者，在做任何事情都是全力以赴，這樣的精神相當值得學習；阿Ken傳遞自我實踐之道「人生苦短，你可以樂觀，但最好有一天可以做到達觀，人生百態、生老病死都看過了，要好好接受，這樣人生過得才有意義，要對世界有一定的掌控，就必須很誠實面對這個世界。」關於這集更多精彩、完整的對談內容，敬請鎖定「好丫」Podcast、官方YouTube頻道。