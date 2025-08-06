挺過中風半身癱！　食神「如花」睽違6年近況曝光

▲經典丑角「如花」李健仁曾因中風導致右半身癱瘓，最近罕見公開露面。（圖／翻攝微博）

圖文／鏡週刊

資深香港男演員李健仁以「如花」一角走紅，曾演出周星馳多部電影，2019年在深圳不幸中風，導致右半身癱瘓失語。經歷開腦手術與漫長的復健之路後，健康逐漸有起色，最近再次現身在螢光幕前。

李健仁2019年搬到深圳後，不幸突發中風，左腦受損讓他的右半身陷入癱瘓，病情一度相當危急。幸好接受緊急開腦手術後，從鬼門關前被搶救回來，隨後返回香港，在家人陪伴下持續進行復健，憑藉不懈的努力健康逐漸好轉，甚至在2022年驚喜客串參與電影拍攝。

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導演李力持最近與李健仁相聚，在微博發布兩人同框亮相影片，影片中的李健仁雖然清瘦很多，且口齒不清，但他仍以宏亮有力的聲音打招呼：「我是李健仁！」看起來神采奕奕。李力持透露李健仁目前正在積極復健治療，目標是希望能早日重返演藝圈，儘管目前行動還有些不便，可是已能自行站立，並能進行簡單的對話。

▲李健仁積極復健，目前已經能與人簡單對話，精神看起來很好。（圖／翻攝微博）

提到李健仁，許多人腦海中立刻會浮現出在電影《唐伯虎點秋香》和《食神》中，留著鬍渣、濃妝豔抹的「如花」，這個經典丑角為觀眾帶來無數歡樂，也讓他成為許多影迷心中永遠的銀幕回憶，許多網友都不捨看到他病後的消瘦模樣，希望他早日康復，紛紛留言表示：「祝如花早日康復，早點回歸大眾視野」 「好久沒見到如花，好想念他過去的作品」 。



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