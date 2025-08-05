高欣欣誤用傷口藥水點眼睛！　「右眼一片模糊」急奔醫院曝現況

記者蔡宜芳／綜合報導

資深女星高欣欣經常透過社群和粉絲分享日常，不過，她5日的PO文卻嚇壞了不少網友。高欣欣透露，她在3日凌晨要點眼藥水時，誤拿成處理傷口的藥水，導致眼睛險些失明，也為此緊急奔急診室就醫。

▲高欣欣5日透露自己眼睛灼傷。（圖／翻攝自Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）

高欣欣表示，雖然她在第一時間就立刻用生理食鹽水沖洗眼睛，但眼睛已經受到嚴重刺激，只好趕快前往三軍總醫院掛急診治療，「星期天還好人不太多，很快地掛號，立馬有志工人員推著輪椅，帶著我去沖洗眼睛，這500cc的時間，漫長的令人快瘋了，心中有太多壞的想法浮現……」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高欣欣誤用傷口藥水點眼睛。（圖／翻攝自Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）

高欣欣透露，她在4月曾做老花雷射，當時術後的視力是1.0，而此次發生意外，她因為右眼一片模糊，一度以為視力已經降到0了。後來在經過檢查後，發現下眼瞼受傷較嚴重，又再沖洗了一次眼睛，「這時麻藥漸漸開始退了，眼睛開始疼痛，內心開始煩躁，忍不住發出低吟的聲音，等待、疼痛、想回家的心情，似乎恍如隔世那麼的久～」

高欣欣也提到，回到家後，自己連簡單的點眼藥水動作都做不到，只能靠李國超幫忙撐開腫脹的眼睛，「我想李大爺被我嚇到了，他應該從沒想過，他會推著坐輪椅的我，其實我也被自己的失誤嚇到了。」一番分享引來許多網友關心。

▲高欣欣就醫後暫無大礙。（圖／翻攝自Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）