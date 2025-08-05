放玄彬在家帶娃！孫藝真「職業媽媽真實心聲」曝：爸爸最辛苦了❤

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星孫藝真與玄彬結婚3年來，她近來開啟新的帳號公開更日常的一面，其中不乏育兒經，她5日更新影片，透露自己即將回歸演員本業，老公一人獨自帶娃，她放閃老公玄彬寫下「爸爸最辛苦了」，大咖夫妻的育兒日常與一般人無異，看得粉絲笑喊「看到我的影子」、「太親民了」。

▲▼孫藝真5日曬出兒子的內褲在車裡吹乾的育兒日常。（圖／翻攝自孫藝真IG）



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孫藝真5日更新一則影片，她寫下「暑假玩到連曬兒子內褲的時間都沒有，終於要結束了，我從今天開始要跑行程了」，從家庭主婦回歸演員本業，她幽默笑喊「我怎麼有心情平和的感覺」，字句間暗示自己暫時不用帶娃。

▲▼孫藝真近日回歸演員本業，她笑喊「爸爸最辛苦了」。（圖／翻攝自孫藝真IG）



有趣的是，孫藝真開心的心情藏不住，下方文字還特別標註「嘴角忍不住上揚」、「沒辦法」，體恤老公玄彬帶娃的辛苦，她不忘放閃「爸爸最辛苦了」，並在語尾放上愛心符號。

夫妻倆的互動引起大批粉絲關注，尤其是兩人平時工作都忙到不可開交，但仍然趁著暑假陪兒子，也讓許多網友稱羨表示「最佳模範夫妻」、「大明星育兒日常」。