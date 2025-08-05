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宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓黃金綠葉演員宋英奎演過許久膾炙人口的戲劇，怎料，上月爆出酒駕，雖有叫代駕，但因他與友人聊天聊太久，代駕等不及離開後，他選擇自己開車返家，一念之間釀成大錯，他手上多個戲劇受到影響，疑似承受不住壓力，最終走上絕路，4日被發現在車裡斷氣身亡。他生前人緣很好，演員李鐘赫大受打擊，在IG寫下「太軟弱了，對你很失望！」字句都是心疼的責備語氣。

▲▼ 宋英奎酒駕後驟逝。（圖／翻攝自JTBC、李鐘赫IG）

▲宋英奎酒駕後驟逝。（圖／翻攝自JTBC）

李鐘赫與宋英奎同事畢業於首爾藝術大學戲劇系的前後輩關係，他比對方小4歲，一路在戲劇圈扶持互相鼓勵，沒想到對方先行離去，令他大受打擊，5日在IG寫下「太虛妄了，有這麼討厭這個世界嗎？太軟弱了，讓我覺得很失望，不知道你會這樣做，明明很疼愛我，好好地安息吧。」

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▲▼ 宋英奎酒駕輕生　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯。（圖／翻攝自JTBC、李鐘赫IG）

▲▼李鐘赫與宋英奎是大學前後輩，對方平時很照顧他。（圖／翻攝自李鐘赫IG）

▲▼李鐘赫與宋英奎是大學前後輩靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯。（圖／翻攝自JTBC、李鐘赫IG）

兩人認識許久，李鐘赫心痛寫下「還說你高爾夫球打得很好，但又贏不過我，說好還要再打一次球，明明跟我約好了⋯」。他現身宋英奎靈堂哀悼，埋怨對方早一步離去，字句卻又充滿不捨，令人不勝唏噓。

宋英奎驟逝，令許多圈內好友無法接受，文熙景、柳承秀、鄭泰祐等韓國知名演員齊聚送他最後一程，紛紛貼出與他的合照，希望他在天上好好安息。

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