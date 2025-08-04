才認愛5天...小21歲男友投奔若盈！　魏如萱陷難堪「今電台再神隱」

▲魏如萱和若盈、Ian之間陷入重重疑雲。（圖／翻攝自若盈、魏如萱IG）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后魏如萱上月底才大方認愛小21歲的網紅Ian，不料卻深陷與若盈的三角戀羅生門，她雖表示雙方都是單身狀況才交往，若盈卻回應自己和Ian目前還處於冷靜期，沒想到1日Ian和若盈卻高調現身咖啡廳約會，又是甜蜜依偎又是摸腿，當晚又共同宣布已決定結束情侶關係，一記記重錘，令魏如萱處境難堪，今晚（4日）她本應上工電台節目主持，卻由DJ SoWhat代班上陣，讓粉絲相當憂心她的狀況。

魏如萱才認愛5天，小21歲的男友Ian就和若盈上演一場偶像劇般的青春約會，2人各自騎著摩托車奔馳大街，到了咖啡廳小倆口還依偎在一起、不時親密摸腿，更浪漫互拍對方，宛若熱戀中小情侶，沒想到晚間卻又共同發聲明：「表示已決定結束情侶關係，「並以朋友關係繼續往來。由於無力負荷現階段媒體輿論壓力，我們認為是時候離開對方。」似乎意指先前沒有分手，令魏如萱陷入尷尬局面。

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當晚魏如萱未現身電台主持，今（4日）再度告假，由其他DJ代班，電台表示因魏如萱今天有拍攝工作故請代班，據悉，明天節目會正常進行，不過未能確定是預錄或本人直播。

