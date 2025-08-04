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白鹿半夜「遭私生飯打電話騷擾」　公司火大報警：絕不姑息！

記者王靖淳／綜合報導

陸劇女神白鹿最近傳出在半夜被私生飯打電話騷擾，對方事後甚至還將對話語音PO到網路上炫耀，消息曝光後掀起討論。為此，白鹿經紀團隊火大發聲，除了透露已報警外，同時也表示：「我方將依法追究其法律責任，絕不姑息！」

▲▼白鹿。（圖／翻攝自微博／白鹿my）

▲白鹿半夜遭私生飯打電話騷擾。（圖／翻攝自微博／白鹿my）

聲明中提到，白鹿在外拍戲時，竟遭不明人士長時間的蹲守、跟蹤及偷拍，甚至連私人電話號碼也疑似外洩，持續接到來源不明的電話騷擾。對此，經紀團隊表示無法再容忍，強調此類行徑已「已嚴重侵犯白鹿女士的個人隱私」，並透露目前已完成相關證據的搜集，正式向警方報案處理。

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在聲明中，白鹿的團隊表達對各類私生飯行為的抵制，並詳細列舉多項不當的舉動，包含跟蹤、蹲守、尾隨、偷拍圍堵，以及惡意撥打騷擾電話與試圖探查藝人聯絡方式等。經紀團隊強調，粉絲在非公開場合及私人行程中跟蹤藝人，已超越粉絲界線，同時也直指這種行為「不僅擾亂社會秩序，更是對法律的公然挑釁。」

▲▼白鹿。（圖／翻攝自微博／白鹿資訊站）

▲白鹿經紀團隊發聲明。（圖／翻攝自微博／白鹿資訊站）

面對私生飯的騷擾，白鹿的團隊在聲明最後發出了警告，「請立即停止一切跟蹤、跟車跟機、蹲守、尾隨、偷拍、撥打騷擾電話等侵犯藝人隱私和干擾其正常生活的行為！」同時也呼籲外界應共讓藝人遠離傷害與騷擾。團隊表示，未來若再發現相關的越界行為，歡迎外界透過官方管道進行舉報，「我方將依法追究其法律責任，絕不姑息！」

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