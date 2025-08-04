沈玉琳操勞病倒！陶晶瑩昔2度猛爆性肝炎　「指數飆破1萬」險危及生命

記者孟育民／台北報導

藝人沈玉琳上月29日傳出身體不適，緊急住進三軍總醫院加護病房，目前病況尚未公開，不過據悉他目前狀況有穩定下來、意識清楚，仍在持續觀察中，消息曝光後，立刻引發討論。沈玉琳過去拼工作，幾乎沒日沒夜打拼，同時手上還有多個外景主持棒，一度驚傳是因猛爆性肝炎引發嚴重併發症。事實上，陶晶瑩也曾2度猛爆性肝炎，甚至遭醫生警告：「妳要死了，知道嗎？」

▲沈玉琳過去太拼工作，健康出狀況。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

陶晶瑩3年前登上節目《36題愛上你》，分享過去拼命工作的過往，更嚇壞主持人們。Sandy現場提及「她曾經肝指數破萬，得到了猛爆性肝炎」，陶晶瑩加碼補充說「2次！正常人指數是42，我是1萬」，讓炎亞綸也驚呼：「兩次破萬，這真的是萬萬不能耶！」

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▲陶晶瑩過去曾2度猛爆性肝炎。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

陶晶瑩表示第一次發生是30歲主持娛樂新聞時，她形容當時病情嚴重到遭台大醫生警告，「他直接站在我床邊說，妳要死了，知道嗎？」而第二次發作則是自己兩個孩子還小時，「他們跑到病房來看我，笑說媽媽你這邊有電視好好玩」，當下也令陶晶瑩痛定思痛，打定主意要維持身體健康，她說「留得青山在比較重要！」