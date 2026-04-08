朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」天天要！　林倪安被逼無套吃藥痛到暈倒

圖文／鏡週刊

朱宇謀與林倪安是大學同學，相識了20年最後選擇交往，戀情不到8個月即告吹，提起兩人相戀的契機，只因當時林倪安深陷與統一獅教練高志綱的婚外情，慘遭網暴的她陷入低潮，一度不敢面對外界，當時Wish對他照顧有加，趁虛而入，兩人從初期交往的甜蜜，到後來Wish漸漸露出真面目。

同居時兩人幾乎兩天一小吵、三天一大吵，只要吵架，Wish就會半夜消失，隔天早上才返家；且對這一段關係，Wish始終不承認，只因他認為女方有負面新聞，一旦戀情曝光，會危害到他的演藝事業。Wish更對林倪安直言：「我是藝人，妳是網紅，Level不同。」

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▲去年底林倪安（右）被爆料，介入已婚的統一獅教練高志綱（左）婚姻，並被指控以非眷屬身分現身球場。（翻攝自林倪安IG）

林倪安回憶，每次Wish回家，會脫掉褲子丟在地上，她撿起褲子，發現口袋裡有沒用過的保險套。林倪安整理家裡時，看到Wish的包包敞開，裡頭竟有整盒保險套；之前共用車子時，林倪安打開置物櫃，竟也落下一盒保險套，讓她直呼很誇張。更扯的是，兩人幾乎天天發生關係，有時候，Wish不想戴套，林倪安都得吃事後避孕藥，那陣子吃了3次避孕藥，讓她生理期痛到暈倒，還得搭車到醫院打止痛針。

此外，Wish回家都以大男人姿態問：「我的內褲咧？」語氣不好且把林倪安當傭人使喚。連搬家前一天，Wish都要林倪安幫忙洗好衣服，一旦回嘴，Wish就更大聲回嗆。今年3月底，兩人協議分手，Wish答應搬離林倪安家，還不忘說：「 我只是搬走，隨時都可以來找妳。」強調是開放式性關係。據悉，Wish甚至試圖以4個月房租共12萬元，希望封住林倪安的口。



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