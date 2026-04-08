金曲女星首度跨足戲劇！一看父親演員「竟是親表哥」　吐真實心聲

記者黃庠棻／台北報導

由原住民族電視台（以下簡稱原視）出品的電視電影《Sali Maku山上搖滾區》，本月2日於宜蘭縣大同鄉松羅村舉行開鏡祈福儀式，由金馬獎最佳導演Laha Mebow陳潔瑤執導，正式展開拍攝。作品融合音樂、喜劇與原民文化題材，打造兼具娛樂性與文化深度的全新作品。

▲電影《Sali Maku山上搖滾區》開鏡。（圖／原文會提供）



本片最大亮點，莫過於金曲獎入圍歌手Amuyi呂薔首度跨足戲劇演出。她笑稱自己是「腳踏兩條船」，同時在歌手與演員之間切換，坦言這次演戲完全是初體驗「想說有機會就試試看」，卻沒想到第一關就被「背台詞」嚇到直呼壓力爆棚。

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▲電影《Sali Maku山上搖滾區》開鏡。（圖／原文會提供）



Amuyi呂薔笑說，第一次見導演時最在意的問題竟是「背台詞很難嗎？」更自爆連自己常唱的《你懂我說的嗎？》歌詞都會忘。不過實際投入排練後，她才發現Laha Mebow陳潔瑤屬於「自然派導戲」，多以情境引導，讓演員在不偏離主軸下自由發揮，也讓她從一開始擔心詞窮接不上話，到逐漸找到節奏，演出越來越進入狀況。

▲電影《Sali Maku山上搖滾區》開鏡。（圖／原文會提供）



片中，Amuyi呂薔飾演一家人中的「姐姐」，故事圍繞一家經營祖傳露營區的家庭，延伸出親情與土地之間的情感糾葛。她也透露，戲中飾演父親的演員，正是自己現實生活中的表哥「第一次挑戰不熟悉的領域，身邊剛好有家人在，真的多了一份安全感」，直呼這次拍攝經驗「很幸福」。

▲電影《Sali Maku山上搖滾區》開鏡。（圖／原文會提供）



導演Laha Mebow陳潔瑤是台灣首位原住民族女導演，常在國際影展與評審間獲得高度肯定；最新長片《聖女頭顱》亦入選金馬創投並獲釜山亞洲創投市場肯定。

本片繼《哈勇家GAGA》後再度回歸山林題材，擅長描繪原住民族家庭情感的她，這次透過輕快又帶幽默的敘事方式，攜手第59屆金馬獎「最佳女配角」Kagaw Piling林詹珍妹、第25屆台北電影獎「最佳新演員」Wilang Lalin洪金輝、Tlow Hayung曾少東與梁正群等卡司，共同打造情感厚實且具市場潛力的作品。

▲電影《Sali Maku山上搖滾區》開鏡。（圖／原文會提供）



原文會董事長Maraos瑪拉歐斯表示「期盼透過更貼近觀眾的戲劇語言與音樂元素，讓原住民族精彩劇本與故事被更多人看見。」電視電影《Sali Maku山上搖滾區》預計於2027年在原住民族電視台首播，更多精彩內容，敬請鎖定原住民族文化事業基金會與原住民族電視台官方網站及社群平台。