許老三14歲生日心碎發聲「13歲對我不好」！　疑走不出大S離世陰影

記者田暐瑋／綜合報導

女星小S（徐熙娣）的小女兒許老三（Alice）迎來了14歲生日，對於朋友獻上祝福，她卻在IG上回了一句：「我不覺得13歲對我很好。」引發外界關注，讓人聯想到她是否意指姨媽大S（徐熙媛）過世的打擊。

▲許老三。（圖／翻攝自Instagram／alice_hsuuu）



在生日慶祝當天，許老三分享了一張慶生照片，身穿黑色上衣搭配酒紅色外套，展現出青春活力，用手勢比出「1」和「4」，象徵著正式邁入14歲。然而，許老三的心情似乎有些複雜，朋友在祝賀她14歲時寫道：「Hope 14 treats u well.（希望14歲對你好一點）」許老三卻以心碎的語氣回應：「cz ion think 13 did.（我不覺得13歲對我很好）」

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由於大S去年驟逝，讓小S三個女兒備受打擊，大S生前對小S的女兒們視如己出，Lily也透露，大S在她面對網友不友善評論時，總是關心她的情況，並在半夜檢舉那些網友，在大S離世後，Lily悲痛表示，懷念與大S討論宇宙、外星人和生命等深奧話題的時光，會將姨媽的愛與教誨珍藏在心中。

▲許老三。（圖／翻攝自Instagram／alice_hsuuu）