許老三慶生14歲！絕美五官「神複製小S」震撼1.4萬人 親媽回覆超幽默

記者潘慧中／綜合報導

小S（徐熙娣）婚後育有三個女兒，其中屬小女兒許老三最古靈精怪，備受網友喜愛。近日格外引起討論的是，許老三迎來了14歲生日，在社群網站上傳慶生照後，還釣出媽媽小S幽默留言。

▲許老三慶祝14歲生日。（圖／翻攝自Instagram／alice_hsuuu）



照片中，可以看到許老三身穿黑色上衣，外罩一件酒紅色的寬鬆外套，配色沈穩卻不失青春活力。許老三面對鏡頭神情自然，自信地舉起雙手，分別擺出「1」與「4」的手勢，象徵自己步入14歲，落落大方的氣質完全遺傳自媽媽小S。

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▲▼許老三笑得十分靦腆。（圖／翻攝自Instagram／alice_hsuuu）



許老三前方擺放著一個白色圓形蛋糕，上頭綴有黑色絲帶蝴蝶結。更吸睛的是，身旁還坐著一隻戴著紅花紋領結的巨型泰迪熊，陪她一起度過重要時刻。小S看到貼文後，則搞笑獻上祝福，「恭祝皇后～福泰安康。」

▲許老三可說是女大十八變。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）



另一個引起討論、至今已吸引1.4萬人按讚的照片，是許老三日前和朋友們一起參加派對時，她單穿一襲黑色細肩帶短禮服亮相，眉眼之間與神情韻味與小S簡直如出一轍，特別是那自信眼神與俐落的五官輪廓，完全就是神複製媽媽的模樣，讓不少粉絲期待她未來的發展。

▲▼許老三被網友直誇和小S越長越像。（圖／翻攝自Instagram／alice_hsuuu）

