百萬寫真女星、黑澀會美眉、JKF女郎都被他騙！朱宇謀爆獵豔演藝圈

▲林倪安（左）與朱宇謀（右）是大學同學，兩人去年8月開始交往，但戀情僅維持約8個月即告吹。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

一路以來Wish打造的人設是溫暖、孝順、貼心及愛貓的形象，不少女生因他悉心的關懷而暈船。一位知名百萬寫真女星提到Wish，第一句話就是「渣男」，指他是劈腿慣犯，分手後還趕不走，且他採開放式性關係，讓她覺得很髒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲朱宇謀對外聲稱單身，但有受害者說差點被他帶到旅館開房。（翻攝自朱宇謀IG）



受害者不止於此，另外一位C姓已婚女星，婚前也曾和Wish有過一段過往，更開嗆：「Wish雞雞小，還敢到處亂來。」至於黑澀會妹妹的一員，則指「他本來就是個愛情騙子，到處偷吃，一直謊稱是單身，現在報應終於來了，真的是人在做天在看。」另外一位JKF女郎，還曾遭Wish家暴，更聲請保護令，不讓男方有再靠近她的機會。

林倪安透露，以往Wish會跟朋友炫耀，曾成功征服哪些女明星，更引以自豪；受害者不只女明星、網紅，就連演藝圈幕後工作人員及素人，只要有顏值且上圍傲人，Wish都不放過。



更多鏡週刊報導

渣男獵豔演藝圈2／獵豔素人女星全受害 朱宇謀強索吻超扯言行還開口「討母乳」

渣男獵豔演藝圈3／林倪安捲小三風波趁虛而入 加碼爆Wish口袋車上藏滿保險套