懷孕仍下海拍片！29歲女優認未婚生子　曝「特殊癖好銷量更好」

▲現年29歲日本AV女優永井瑪麗亞笑說，挺著孕肚時拍的片反倒賣得更好。（翻攝自IG）

圖文／鏡週刊

現年29歲日本AV女優永井瑪麗亞（永井マリア），去年突官宣懷孕超過41週的好消息，並於今年2月產下兒子，近日更坦言自己未婚生子，且挺著孕肚時拍的片反倒賣得更好，並表示「只要有需求，就會繼續拍下去」。

擁有「K罩杯」巨乳的永井瑪麗亞，外型甜美可愛、火辣身材，在AV界擁有高人氣，近日接受《集英社online》受訪時，坦言未婚生子，孩子的生父是當時交往的男友，因對方並未想要結婚，但自己想要孩子加上年紀接近30歲，在雙方同意下開始備孕，「我告訴他，就算不結婚或者你不承認這個孩子，我還是想要有個小孩。」

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據了解，永井瑪麗亞因在懷孕期間拍AV，引發不少批評，井瑪麗亞則透露，有一些人的癖好就是喜歡看孕婦的片，因此希望將一生中難得的「孕婦作品」獻給粉絲們，至於酸民認為小孩可憐等評價，永井瑪麗亞雖然可以理解，不過她表示不會太過在意。

永井瑪麗亞也透露，挺著孕肚時拍的片反倒賣得更好，如今月收落在1000萬日圓（約台幣200萬元）、年收接近1億日圓（約台幣2000萬元），笑說2025年恐怕要繳不少稅。

另外，永井瑪麗亞透露，如先前所約定好的，由永井瑪麗亞獨自撫養孩子，生父則在經濟上給予支持，且永井瑪麗亞的父母、兄弟們對寶寶也相當照顧，讓她感到很安心。至於自己家人，永井瑪麗亞也透露，媽媽相當支持，原本就希望她早點生孩子。



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