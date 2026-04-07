23歲日本女偶像「I級美胸」辣照爆擊！上衣一脫露南半球曲線太撩

記者陳芊秀／綜合報導

日本偶像女團「Dear Princess」的23歲成員小日向優花外型亮眼，身高148公分，體型嬌小，卻擁有92公分「I罩杯」傲人上圍。她今年不斷橫掃寫真雜誌市場，繼2月拍特輯掀起話題，4月7日最新泳裝辣照再度秒殺日網。

▲23歲日本女偶像小日向優花身高148公分，擁有I級傲人上圍。（圖／翻攝自X）

小日向優花2月曾在《週刊SPA!》的人氣寫真單元登場，接著4月在《FLASH》有7頁大篇幅曝光，完整展現她的驚人魔鬼身材。雖然這是她首度為該雜誌拍寫真，但本人從13歲就開始從事演藝活動，面對鏡頭依舊自然大方，甜美笑容超有親和力。

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▲小日向優花為雜誌拍數位寫真集。（圖／翻攝自X）

隨著雜誌發售，小日向優花7日也在社群平台X發文宣傳。而她隨文放送兩張辣照，身穿淺藍色的蓬鬆長袖毛衣，內裡僅搭配一套同色系的超迷你三點式比基尼。她傲人的I級事業線與豐滿南半球曲線撩人，清純臉蛋與火辣身材的對比衝擊感極強，完全呈現了寫真集名稱「這份高鳴（心跳），壓抑不住」的心動感。

▲小日向優花宣傳寫真集放送辣照。（圖／翻攝自X）