4月8日星座運勢／雙魚有望「閃電結婚」 水瓶迎激情之夜
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：工作集中精神
感情：浪漫激情之夜
財運：交給理專規劃
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：牡羊
雙子座 ♊
工作：精力旺盛積極
感情：溫馨珍惜伴侶
財運：鼓起勇氣投資
幸運色：藕紫色
貴人：牡羊
小人：魔羯
天秤座 ♎
工作：趕小人遇貴人
感情：體貼討好伴侶
財運：好的財運開始
幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：水瓶
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：工作態度認真
感情：有利勇敢示愛
財運：認真研究財經
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：射手
金牛座 ♉
工作：與人互動和諧
感情：珍惜短暫浪漫
財運：財運再創高峰
幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：天秤
處女座 ♍
工作：事業有聲有色
感情：愛情滋養心靈
財運：保持客觀態度
幸運色：土耳其藍
貴人：雙子
小人：牡羊
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：事業版圖擴增
感情：收到異性禮物
財運：財源滾滾而來
幸運色：青色
貴人：天秤
小人：處女
天蠍座 ♏
工作：工作踏實穩定
感情：外出結識異性
財運：開始大幅賺錢
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：獅子
雙魚座 ♓
工作：同事相處輕鬆
感情：閃電結婚可能
財運：捐善款做公益
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：牡羊
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：廠商溝通良好
感情：愛人熱情擁抱
財運：保持低調富有
幸運色：白色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：工作壓力減少
感情：感情發展迅速
財運：美好財運回流
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：射手
射手座 ♐
工作：工作有目標感
感情：重視精神生活
財運：努力研究股票
幸運色：紫色
貴人：射手
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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