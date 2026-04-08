黃鴻升生前不認愛有洋蔥　峮峮放不下單身多年被勸「另尋佳偶」

▲峮峮臉蛋甜美身材姣好，是許多人心中的超級女神。（圖／翻攝自峮峮IG）

圖文／CTWANT

本月即將迎來36歲生日的吳函峮（峮峮），近日被時報周刊CTWANT拍到讓小她15歲的男團AcQUA源少年成員李秉諭出入住處。而上一次被拍到進入她社區的男星，正是已故藝人黃鴻升。當時黃鴻升甚至以「峮峮的好姐妹也住在同棟大樓」為由，低調保護兩人的戀情，而峮峮直到男方過世後才公開承認這段感情。

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▲黃鴻升（左圖右）與峮峮（左圖中）在節目結緣，女方曾和黃沐妍（右圖右）一起捧場男生的展覽。（圖／翻攝自峮峮、黃鴻升IG）

▲峮峮與黃鴻升交往一年半，幾乎都在家約會，本刊也多次直擊男方進女生家門。（圖／本刊攝影組）

回顧2020年3月，本刊記者直擊李易與黃鴻升等藝人朋友聚餐時，峮峮就在男生身邊，之後隨即收到兩人在戀愛的讀者爆料。隨後 5、6 月，本刊多次目擊黃鴻升下工後熟門熟路，持感應卡進入峮峮住處；每次他都戴著口罩，眼神銳利地掃視周遭，確認沒有可疑的人車才踏入女生的住所。

▲本刊過去也曾捕捉到小鬼與峮峮一同到李易的工作室開心聚餐。（圖／本刊攝影組）

其實峮峮曾公開理想型三大條件「陽光、幽默、孝順」，與黃鴻升十分吻合。但當時黃鴻升透過經紀人表示，兩人因參與《綜藝玩很大》外景四天三夜熟識，同隊隊友經常相約聚餐；至於會出入同一棟大樓，他解釋是因為峮峮的好姐妹也住在同棟大樓，大家因此成了好朋友，常常一起在家聚會。不過黃鴻升也沒把話說死，直言「因為大家都是好朋友，我們之後的事一切也說不準，就順其自然摟！」更還開玩笑，如果真的有，之後就會繼續被大家拍到啦。

▲黃鴻升不幸猝逝後，峮峮公開戀情，並透露男生不願公開戀情的原因。（圖／翻攝自峮峮IG）

未料9月16日，黃鴻升因主動脈剝離猝逝，峮峮當時在IG哀痛認愛，表示交往一年半期間都很幸福，也會想怎麼會遇到這麼合得來的人，同時她也隔空向黃鴻升致歉，無法再假裝兩人不相愛：「我知道你覺得低調對我們都好，所以我們是好朋友，但我好像沒辦法了，太痛了，無法再在乎媒體跟酸民要怎麼寫怎麼酸了，不想再假裝了。對不起，破壞了我們的約定。」

峮峮接著細數兩人交往期間的甜蜜時光，表示黃鴻升除了工作之外，即便在洗澡或睡覺時，也會秒接秒回電話，只為了讓她安心。然而，男方在過世前兩週曾問她：「我們不要結婚好嗎？」原來黃鴻升擔心，如果未來發生事情，峮峮可以不用負責任，像一張白紙嫁給別人。沒想到，這句話最終成真，讓峮峮悲痛喊出：「可是黃鴻升，我只想要你⋯。」這段心碎的告白，讓人看了不禁跟著落淚。

▲林柏昇KID曾勸峮峮把黃鴻升放心中，尋找下一個佳偶。（圖／翻攝自《花甲少年趣旅行》YouTube）

之後峮峮一直保持單身。2024年，她與KID等人到宜蘭出外景時，KID 開玩笑問她是不是被下蠱，峮峮則推託自己工作忙。之後一行人前往四結福德廟求姻緣，峮峮起初擲不到聖筊，直到最後終於求得第86籤。KID熱心幫忙解籤，其中一句「意中人走了」，讓在場的人立刻領悟，KID也勸峮峮把過去放在心中，趕快去尋找下一個佳偶，峮峮只是微笑不語，只在事後採訪坦承神明真的很準，讓觀眾看了十分心疼。

關於李秉諭溫馨接送峮峮、並進出對方住處一事，AcQUA源少年經紀人回應：「前輩好友，謝謝關心。」但至截稿前他都還未離開峮峮住處；至於峮峮經紀人則是已讀沒回，未能取得回應。





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