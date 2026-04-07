網紅禪師爆劈腿8女「寺廟迷姦人妻」！害懷孕還逼生：胎兒是不動明王轉世

▲網紅禪師熊仁謙（圖）是大寶法王在台首席弟子，時常在法會上開講。（翻攝熊仁謙YouTube）



圖文／鏡週刊

網紅禪師熊仁謙是大寶法王的左右手，他的YT頻道訂閱數超過40萬，今年初還演出電影《啵me之我的青春住了鬼》，人氣很高。不過，本刊最近卻接獲爆料，說他其實是渣男、惡狼，不僅同時劈腿八女，甚至約會強暴、強拍性愛影片，更可惡的是，他還以修行為名，把一名人妻騙到尼泊爾的寺廟迷姦，事後威脅要對她的家人不利、逼她交往，害她懷孕，還說她腹中胎兒是不動明王轉世，要她生下來、跟丈夫離婚，行徑惡劣，警方目前已經接獲通報，將介入偵辦。

本刊調查，遭控迷姦人妻的熊仁謙大有來頭，是大寶法王在台灣的首席弟子，10歲出家，十多年前還俗、推廣佛教，並且經營YouTube頻道，目前訂閱數已衝破40萬，人氣非常高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲熊仁謙常透過網路社群搭訕女子，最多甚至劈腿8人。（讀者提供）



Ａ小姐的友人Ｂ先生告訴本刊，前年9月，熊仁謙在IG看到Ａ小姐對佛法有興趣，便主動搭訕，還說自己曾經出家、是虔誠的佛教徒，最後約她到尼泊爾的寺廟修行，還強調香客房男女分室，Ａ小姐因此心動答應。

前年10月按照原訂計畫，Ａ小姐跟熊仁謙順利抵達尼泊爾的普拉哈里寺，不過，Ａ小姐發現，當地人煙稀少、交通不便。Ａ小姐進入香客房後，還發現與熊的房間可以互通，正有意換房，這時熊倒了杯水給她喝，她喝完後心跳加速、全身發抖、幾近休克。

▲網紅禪師熊仁謙（前中）人氣很高，今年初還演出電影《啵me之我的青春住了鬼》。（風暴國際提供）



熊仁謙則解釋，因為Ａ小姐身上有其他道場的能量，所以被寺廟護法處罰，要她先休息，但她的狀態卻越來越差。熊見狀，走近Ａ小姐床邊，趁機上下其手，最後不顧Ａ小姐抵抗，硬上得逞。身處異地的Ａ小姐無助又害怕，出現「斯德哥爾摩症候群」，接下來幾天，熊仁謙也沒放過她，Ａ小姐本以為撐到返台就可以解脫，沒想到卻意外懷孕。

Ａ小姐懷孕後心神不寧，老公查看手機、得知真相，二人大吵，熊仁謙見有機可乘，要Ａ小姐生下孩子，還說大寶法王告訴他，小孩是不動明王轉世，要Ａ小姐答應與他共組家庭。

▲熊仁謙（右）把人妻A小姐（左）帶到尼泊爾修行，趁機下藥迷姦，害她懷孕。（示意畫面，AI繪圖Firefly生成，本刊美術組後製）



不過，Ａ小姐堅持要熊仁謙帶她拿掉小孩，婦產科醫師檢查時，發現她被感染，研判熊的性生活不單純，Ａ小姐越想越怕，驚覺她與熊相遇之後，發生了很多不合理的事情，結果查出熊仁謙用下藥、下咒的手法設計她。Ａ小姐還發現，受害者不只她一人，熊用同樣手法在網路獵豔多年，將女生約出來後硬上，事後再說要跟對方交往，避免被告，最高紀錄同時劈腿8名女子。

▲遭熊仁謙迷姦的A小姐回台後，向友人哭訴，並還原事發過程。（示意畫面）



後來，熊仁謙自知理虧，擔心事情鬧大，說要支付她精神賠償金及身心科醫療費用，直到她狀態改善為止。但Ａ小姐的身心狀況至今仍然很差，友人Ｂ先生看不下去，才決定挺身而出幫她發聲。

針對相關指控，熊仁謙一概否認，強調是遭惡意抹黑，另外，他也表示，部分爭議仍在訴訟中或已經達成和解，目前不便對外說明。

熊仁謙律師聲明全文如下:

一、就新聞所述涉及本人之相關指控,包括所謂約會強暴、同時交往多名女性等情節，均屬未經查證且與事實不符之不實內容。本人對上開指述一概予以嚴正否認，並重申從未有相關不法或不當行為。相關報導與指控顯係以片面或失實資訊拼湊而成，對本人名譽已造成重大影響，實有予以澄清之必要。

二、本人過往相關募款及活動，均係依法進行，並無任何違法或不當情事。對於外界流傳之不實言論，請社會大眾勿輕信未經證實之消息，以免受不實資訊誤導。

三、另就部分已歷時久遠，進入法律程序或雙方協議處理之事項,業已達成和解,並附有保密約定。基於尊重相關約定及避免對他人造成不必要之困擾，本人不再就該等事項另行回應。

四、對於任何不實指控或惡意散布不實言論之行為，本人保留一切法律上之權利。

五、據此，依本所當事人委任意旨，爱為此聲明，以正視聽。倘仍有特定人士散布不實訊息。抑或惡意造謠詆毀名譽，本所將依當事人委任意旨，提起民事損害賠償及刑事誹謗之訴訟，以維權益。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

網紅禪師淫人妻1／誘騙人妻到尼泊爾寺廟逞欲 他靠賣慘撩女超噁爛

網紅禪師淫人妻2／性侵害懷孕還逼生子離婚 熊仁謙荒謬洗腦話術曝光

網紅禪師淫人妻3／熊仁謙渣男黑歷史連環爆 遭控性侵奪人妻回應了