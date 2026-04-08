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峮峮單身6年敞開心房？　小15歲原子少年違規駕BMW接送回香閨

鮮肉護花1／峮峮敞開心房？小15歲原子少年違規駕BMW接送回香閨 

▲峮峮痛失黃鴻升後單身多年，近日被目擊讓小15歲的「貢丸」李秉諭溫馨接送，男生還可以進入她家社區。（圖／翻攝自峮峮、李秉諭IG）

圖文／CTWANT

中信啦啦隊女神峮峮過去曾與已故藝人黃鴻升（小鬼）交往，2020年小鬼驟逝後，她的感情動向一直備受關注。2022年峮峮曾被拍到與柯震東及友人夜遊傳出曖昧，但雙方澄清只是朋友。近日時報周刊CTWANT再度直擊，發現她身邊多了一位鮮肉護花使者，不僅可以對她上演違規接送情，原本開BMW的他還刻意換成福斯休旅車出入香閨，對方正是今年2月剛滿21歲的AcQUA源少年成員李秉諭。

鮮肉護花1／峮峮敞開心房？小15歲原子少年違規駕BMW接送回香閨

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▲上月12日上午峮峮戴帽口罩低調出門，抵達內湖婦產科後沒看診，又改搭黑色BMW離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

3月12日上午11點30分，峮峮戴著帽子與口罩出門，搭上多元計程車離開住處，整體打扮相當低調，似乎刻意避免被認出。約15分鐘後，她抵達台北市內湖區一間婦產科診所，但未見她到櫃檯報到或進入診間，而是在一樓角落找了個位置坐下，低頭滑著手機、似乎在聯絡事情。直到12點6分，她突然起身，從另一側門口離開，隨即搭上一輛黑色BMW轎車離去。

鮮肉護花1／峮峮敞開心房？小15歲原子少年違規駕BMW接送回香閨

▲疑似發現被跟拍，BMW駕駛不故交通規則，途中跨越雙白實線加速駛離。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

12點14分，車子先在台北花市停車場入口排隊準備進場，由於入口的設備故障，臨時改往附近賣場停車場，但幾乎沒有停留又加速駛離，接著一路朝峮峮住處方向前進。途中，BMW發現本刊後一度行駛至本刊採訪車後方，隨後無視交通規則，跨越雙白實線變換車道並加速離開，行徑相當急促。之後BMW早本刊一步回到峮峮住處，又迅速折返下山，接著又一路往天母方向行駛，最終在車陣中迴轉消失。

鮮肉護花1／峮峮敞開心房？小15歲原子少年違規駕BMW接送回香閨

▲剛滿21歲的李秉諭3/3結束源少年活動後，正好是開同一輛BMW離開，證明他正是接送峮峮的暖男。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

經查，這位駕駛BMW狂飆的男子，正是從選秀節目《原子少年》脫穎而出、以男團「AcQUA源少年」出道的李秉諭。時間回到3月3日晚上10點多，李秉諭結束平溪天燈節演出後，便是駕駛同一輛BMW離開公司；27日上午11點30分，他也曾開車前往學校上課，當天下午5點多取車時，不時回頭張望，離開停車場時加速駛離，警覺性相當高。

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▲深怕曝光的李秉諭，進出峮峮住的社區停車場除了換一台車掩護，開車時也戴帽子與口罩就怕被認出來。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

雖然男方出道不久，但或許是因為女粉眾多又常登上媒體版面，讓他的警覺性異常敏銳。12日那天，他送峮峮返家後，他原本朝學校方向行駛，途中卻又迴轉離開。此後一段時間內，李秉諭換了另一輛福斯休旅車作為掩護之用。20日上午不到11點，他駕駛棕色福斯休旅車出現在峮峮住處社區門口，疑似將東西交給管理室櫃台後驅車離去；隔天21日中午12點4分，該車則直接從峮峮社區停車場駛出，隨後在附近繞行測試。

鮮肉護花1／峮峮敞開心房？小15歲原子少年違規駕BMW接送回香閨

▲上月24日中午，李秉諭再度開著福斯進入峮峮家地下室。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

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▲過了近三小時，李秉諭才開著福斯休旅車從峮峮家停車場離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

鮮肉護花1／峮峮敞開心房？小15歲原子少年違規駕BMW接送回香閨

▲本月7日晚間8點39分，貢丸的BMW再度造訪峮峮家。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

除了換車之外，李秉諭單獨駕車時也戴著帽子與口罩遮掩，小心翼翼的程度很不尋常。24日，他駕駛福斯休旅車前往學校上課，12點出頭離開學校後，隨即直奔峮峮住處，12點27分他抵達並直接駛入社區停車場，直到下午3點21分才離開，停留將近三小時。顯示兩人互動都不是公開場合的約會，而是更親近、能自由進出女方住處的關係。但27日他又換回BMW去學校上課。本月7日晚間8點39分，貢丸的BMW再度造訪峮峮家，當時的停車場鐵門處於關閉狀態，待鐵門開啟便直接開進停車場。

鮮肉護花1／峮峮敞開心房？小15歲原子少年違規駕BMW接送回香閨

▲峮峮與李秉諭穿同款服裝，默契十足。（圖／翻攝自峮峮、李秉諭IG）

過去峮峮的經紀人乖姐曾多次表示對於她零社交太愛當宅女感到擔心，還說周遭親朋好友都很積極幫她介紹對象，但峮峮都以「太累、想在家裡玩貓」當理由百般推託不出門。她自己也曾表示：「我覺得出門好累啊，也懶得化妝跟洗頭，經紀人要我出去，但在家玩貓很開心，不出門經紀人反而很擔心。」如今看到峮峮會幫李秉諭的發文按讚，兩人還悄悄地PO出情侶款上衣，李秉諭也對她上演溫馨接送情，待在家裡似乎也挺好的。

關於李秉諭溫馨接送峮峮、並進出對方住處一事，AcQUA源少年經紀人回應：「前輩好友，謝謝關心。」但至截稿前他都還未離開峮峮住處；至於峮峮經紀人則是已讀沒回，未能取得回應。

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