朱宇謀被爆稱「女生賞味期只有1年」！10↑正妹受害開罵：行動約砲男

▲Wish朱宇謀（左）與林倪安（右）相識多年，直到去年女方遭遇低潮，朱宇謀趁勢追求，因此開始交往，沒想到讓林倪安看清渣男的真面目。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

前男團Gentleman成員Wish朱宇謀遭前女友林倪安毀滅性爆料，狠撕他陽光暖男的假面具，指他是私生活淫亂、慣性劈腿、謊話連篇、施暴及隨身帶保險套的「行動約砲渣男」；消息一出後，十多位受害女性向林倪安及本刊吐露被Wish傷害的諸多惡劣行徑，「婦仇者聯盟」儼然成隊。

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▲林倪安在社群網站說出與朱宇謀交往一事，更指對方四處約砲、說謊成性，且不願公開兩人關係。（翻攝自林倪安Threads）

隨著林倪安日前爆料，Wish朱宇謀人前暖男、人後渣男的人設被拆穿。本刊獨家訪問了林倪安，她訴說2人從去年8月交往，直至今年3月底分手的過程；她在社群網站上直接披露真相後，曾遭Wish欺負的女性受害者紛紛以私訊向林倪安及本刊控訴，人數達十多位。

聽到受害者的心聲，林倪安再回首與朱宇謀這一段8個月的短命戀情，她說：「我們（指和Wish）是大學同學，認識了20多年，之前就知道他會到處睡女生、家暴，是個渣男，以前會覺得干我屁事，直到去年我們在一起，我以為他老了，應該玩不動了，結果他根本沒變，一樣是謊話連篇。」

▲朱宇謀打算提告林倪安，引起網友憤怒；受害者更計畫召集所有人開記者會，一次說分明。（翻攝自林倪安IG）



提起是否曾受家暴？林倪安說：「他（Wish）不敢打我，但我聽說他歷任滿多個都有（被家暴）。」對於Wish的情史，身邊朋友都不是很清楚，僅知道他以往戀情幾乎都不超過1年，只因他認為「女生的賞味期限只有1年」。林倪安印象最深刻的是，Wish曾告訴她，「不會講謊話，就不要當藝人。」林倪安說：「我就是不會說謊啊，我真的很難過，終於看清楚他的真面目了！」

▲朱宇謀在社群網站上自清，認了戀情卻不認渣男行徑。（翻攝自朱宇謀IG）



回應

本刊致電朱宇謀及其經紀人，雙方皆未接電話。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





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