厲旭發聲還原「演唱會欄杆斷裂經過」　自責道歉：一輩子忘不了

記者王靖淳／綜合報導

韓流帝王Super Junior最近展開Super Show 10，5日在首爾舉辦安可場，當時厲旭走到粉絲前方準備握手，沒想到現場一陣混亂欄杆斷掉，導致3名粉絲受傷，厲旭當場嚇死，緊急衝去找工作人員幫忙。為此，他今（7）日也在IG發文還原事件經過，引發熱議。

▲厲旭。（圖／翻攝自Instagram／ryeo9ook）

厲旭在文中自責表示：「是因為我太靠近粉絲們才那樣的嗎？」甚至後悔在墜落發生瞬間，自己是否應該更用力地抓住對方。面對突如其來的意外，厲旭也針對當下反應不及表達歉意。他坦言，自己並非反應快的人，當時大腦一片空白，甚至擔心自己愣住的反應會讓外界觀感不佳，進而產生誤會，「如果那個模樣讓大家有不好的觀感，我真的很抱歉。」

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▲厲旭發文還原事件經過。（圖／翻攝自Instagram／ryeo9ook）

厲旭透露，他在病房內與受傷的粉絲聊了很多，令他心疼的是，這些歌迷即使受了傷，也在擔心他，甚至還反過來對他感到抱歉而哭了。目睹粉絲如此純粹的反應，厲旭感性表示，這畫面自己應該一輩子都忘不了。最後，他在文末叮嚀所有粉絲：「我們以後也別受傷，安全地見面吧！」