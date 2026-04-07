YTR牛排辣妻「剪超短男生頭」慶生！解鎖成就：換一個老婆 尪反應超閃

記者潘慧中／綜合報導

人氣YouTuber牛排的老婆妮妮近日迎來32歲生日，後來，她在社群網站驚喜曝光自己的慶生大禮，就是將一頭及腰長髮剪掉，挑戰人生第一次的極短髮造型。全新形象不僅讓網友驚豔，更釣出老公現身留言區大方示愛，甜蜜互動閃瞎眾人。

▲妮妮大膽剪掉及腰長髮。（圖／翻攝自Instagram／nini_food0822）



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妮妮在貼文中幽默寫下「幫牛排換一個老婆」，除了造型上的轉變，她也展現出務實的一面，笑說：「希望以後吹頭髮真的很快！」對於新髮型，她顯得相當滿意與興奮。

▲▼牛排也很喜歡妮妮的新髮型。（圖／翻攝自Instagram／nini_food0822）



從照片中可見，剪去長髮後的妮妮煥然一新，髮型修剪至耳下長度，宛如男生頭，中分瀏海勾勒出精緻的五官輪廓。她搭配一件酷帥的黑色皮衣，渾身散發出自信氣場。

▲妮妮完美駕馭超短髮。（圖／翻攝自Instagram／nini_food0822）



在連假期間，妮妮再次分享剪完短髮後的心得，「第一次體會什麼叫 2分鐘吹完頭髮，太爽了吧！之前都是30分鐘」，巨大差異讓她感到無比輕鬆。而老公牛排看見她的新髮型後，更直接在留言區示愛：「新鮮感拉滿，晚上不要跑！」