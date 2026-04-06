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伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚：我到現在都記得

記者蔡宜芳／綜合報導

女星伊能靜和前夫庾澄慶育有一個兒子庾恩利（小哈利），她在2015年再婚嫁給大陸演員秦昊，又生下一女米粒。伊能靜日前參加綜藝節目《我們的爸爸2》，分享當年決定和秦昊結婚的原因，坦言是因為兒子的一句話，才選擇再次走入婚姻。

▲▼伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

▲伊能靜在2015年帶著兒子二婚，嫁給大陸演員秦昊。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

伊能靜在節目中表示，自己剛認識秦昊時，選擇直白地與兒子溝通，告訴兒子：「媽媽覺得可以開始去認識一個人，我也想找一個像朋友一樣的人，他是不是可以跟你一起來照顧我。」伊能靜提到，她當時並沒有用「陪伴」二字，「小孩不覺得他需要媽媽以外的陪伴。」

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伊能靜透露，庾恩利當時都稱秦昊為「小昊」哥哥，她曾告訴兒子說：「萬一你有什麼事情照顧不了我的時候，你可以去跟哥哥說。」而她事前為了讓家庭關係和諧，也在雙方初次見面前做了大量的鋪陳與心理建設。

▲▼伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚。（圖／翻攝自微博）

▲伊能靜分享自己當年決定再婚的經過。（圖／翻攝自微博）

後來，伊能靜與秦昊走到了論及婚嫁的階段，她再次把選擇權交給兒子，問說：「我可能想要跟他結婚了，你覺得呢？」她原本已經做好心理準備，只要兒子搖頭，她就會為了孩子放棄這段婚事。沒想到，當時年紀還小的庾恩利，竟回說：「你希望我幸福，為什麼你會覺得我不希望你幸福呢？」

伊能靜表示，當下兒子的話如同一股暖流，瞬間融化了自己心中的顧慮、覺得心裡很安慰，自己現今都還記得那句話。她也因為有兒子的全力支持，才能無後顧之憂地與秦昊攜手共組家庭。

▲▼伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚。（圖／翻攝自微博）

▲▼伊能靜因為兒子的話，放心再組家庭。（圖／翻攝自微博）

▲▼伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚。（圖／翻攝自微博）

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伊能靜秦昊庾恩利

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