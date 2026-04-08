曾認理想型是姐姐！21歲李秉諭進出峮峮香閨被直擊　2年前節目同框

▲李秉諭（前排左）、林毓家（前排右）、盧佾暘（後排右）、黃莑茗（後排中）共組AcQUA源少年，老么須弘道（後排左）現已退團。（圖／翻攝自李秉諭IG）

圖文／CTWANT

「AcQUA源少年」成員李秉諭於 2022年參加選秀節目《原子少年》嶄露頭角，出道邁入第四年的他，近日被拍到暖心接送峮峮，還能自由出入女生家，剛好他曾透露自己的理想型是姐姐，也不禁讓人不禁好奇兩人的關係為何。

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▲擅長跳舞的李秉諭（後排左）在《原子少年》過關斬將最終順利出道。（圖／翻攝自李秉諭IG）

2005年出生的李秉諭，暱稱「貢丸」。他在10歲時加入HRC KiDS舞團，與隊友林毓家一同習舞，之後兩人參加《原子少年》，與「水星」戰友黃莑茗、盧佾暘、須弘道一同簽約種子音樂，組成「AcQUA源少年」出道。發展演藝事業之餘，他也兼顧升學，最終以「正取二」的好成績，錄取臺北市立大學運動藝術學系學士班（街舞組）。此外，舞技出眾的他也曾學習弦樂團，算是頗有才華。

▲李秉諭曾被本刊拍到順路載男同學到捷運站，可以看出他的貼心不分男女。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

外表陽光帥氣的他，不僅擁有許多死忠粉絲，在同儕間也相當有人緣。2023年10月，本刊目擊剛展開大學生活的李秉諭，傍晚近6點與同學練完舞後，一行人到學校附近覓食，用餐結束又返回校園繼續練習，直到晚間10點多才各自離開。才剛拿到駕照不久的他，還順道開車載兩名男同學到捷運劍潭站附近搭車，展現貼心一面。

▲剛升上大學時，李秉諭就交到不少朋友，還與同系女同學珈珈約吃宵夜。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

深夜11點多，李秉諭與同學珈珈在小吃店會合，兩人邊吃邊聊，臉上始終掛著燦爛笑容，看得出來相當投緣。時間來到11點29分，兩人用餐結束後一同離開，李秉諭再度發揮同學情誼，開車將珈珈送回學校，也看得出他對身邊朋友一視同仁的體貼個性。

過去受訪時，李秉諭曾被問到如何追求喜歡的對象，他表示會暗中觀察對方的喜好與生活細節，並笑說：「當你做到那些平時男生不會注意到的小細節，例如走在馬路上讓對方走在內側，她就會覺得你很不錯。」他也坦言偏好年紀稍長的女生，年齡差大個3、4歲，條件包括眼睛漂亮、有身材管理，個性成熟穩重、EQ高。由此可看出，除了年齡，峮峮全都符合。

▲兩年前，李秉諭（右）為了個人單曲上峮峮（左）、KID節目，同場還有何美。（圖／翻攝自《星光雲！RUN新聞》YouTube）

而本刊循線調查，李秉諭與峮峮兩年前曾在節目中同框，當時他登上峮峮與KID主持的網路節目宣傳個人單曲，還以「峮峮姐」稱呼對方，峮峮也大方誇讚他「很帥」。不過當時李秉諭與KID同組，峮峮則與另一位嘉賓何美同隊，兩人互動並不多。未料事隔兩年，關係悄悄升溫，不僅出現接送情，男方甚至能自由進出峮峮住處，交情看得出來不一般。

關於李秉諭溫馨接送峮峮、並進出對方住處一事，AcQUA源少年經紀人回應：「前輩好友，謝謝關心。」但至截稿前他都還未離開峮峮住處；至於峮峮經紀人則是已讀沒回，未能取得回應。

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