男星揪台薪資僅德國一半「房價卻更貴」！　列物價差異：不合理

記者王靖淳／綜合報導

德國籍男星賀少俠因節目《2分之一強》的固定班底打開知名度，最近他受邀上唐綺陽的網路節目《星時代調研所》，並在過程中談論台灣的房價及薪資，同時也直言，房價比德國貴，但是薪資卻僅有德國的一半。

▲賀少俠。（圖／翻攝自Facebook／Sascha Heusermann賀少俠）

賀少俠指出，台北的基本薪資僅有德國的一半，但生活壓力卻很大，因為「房價沒有比德國便宜」，甚至連在超市購買日常食物的開銷，相較於德國也絲毫沒有展現物價優勢。

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賀少俠特別點出台灣的建築品質與房市亂象的問題，他直言，德國人對房子的要求非常龜毛，在德國，房屋的建築品質比台灣高出許多，但價格卻會比台北便宜一些。他直指，台灣房價背後的核心問題在於「被有錢人一直上漲、一直炒。」

賀少俠進一步分析台灣南北薪資結構失衡的問題，他認為台灣的薪資很不合理，加上台北的收入水平與南部相比，落差很大，「可是台北的收入並沒有比南部高那麼多，所以我覺得很不合理啊。」

不過，賀少俠也大讚台灣的便利性、自然景觀與人情味都很好，甚至大膽預言，如果台灣的環境整潔度能提升到與新加坡同等級，「這邊的旅客會非常非常多。」