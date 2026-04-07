郭書瑤跑咖「超兇上圍放桌上」！　解放低胸炸深邃事業線

記者王靖淳／綜合報導

女星郭書瑤平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（7）日她就在IG分享去咖啡廳的自拍照，火辣穿搭曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

透過郭書瑤分享的自拍照可見到，她身穿一件黑白配色的繞頸背心，上衣採撞色設計，主體是黑色，領口與繞頸肩帶部分則為白色，大方展現了肩頸線條與傲人上胸。下身部分，郭書瑤搭配一條牛仔褲，褲子的色調是淺藍色，且帶有微微的刷色感，整體造型相當隨興。格外引人注目的是，郭書瑤的北半球看起來就像放在咖啡廳的桌上，事業線全被看光。

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▲郭書瑤咖啡廳穿搭。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

郭書瑤在文中俏皮透露，每個月總會因為荷爾蒙影響而長出痘痘，但她轉念一想，特別挑了星星造型的痘痘貼裝飾，反而讓這份不適變成開心的期待。除了臉上的小巧思，她也分享，自己原本想嘗試頭巾，沒想到效果卻跟想像中不太一樣，讓她忍不住自我調侃是「駕馭不了的漂亮頭巾，換個方式就成為了生活中的樂趣。」貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖。

▲郭書瑤把胸部放在桌上。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

