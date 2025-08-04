韓團KARD隔7年登台開唱！　卡司曝光「印尼、越南大咖」全來了

▲動力火車首日將壓軸演出。（圖／桃園市政府提供）



記者翁子涵／台北報導

第一屆「桃園珍珠海岸國際音樂節」將於8月29至31日在竹圍漁港熱力登場，首日由本屆金曲獎最佳演唱組合動力火車壓軸，第二天則由睽違台灣7年的韓團KARD坐鎮，還有越南創作歌手MINH、印尼小王子Ardhito Pramono等輪番獻聲，重量級國際卡司未演先轟動，粉絲們引頸期盼。

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▲▼ 韓團KARD、越南創作歌手MINH、印尼小王子Ardhito Pramono等輪番獻聲。（圖／桃園市政府提供）

為期三天的音樂節，首演將由MINH、Matzka、宇宙人與動力火車揭開序幕。三天演出主題分為「浪漫珍珠樂」、「星動潮派對」與「聲浪狂想曲」，匯集20組國際級卡司，包括韓國夯團、東南亞實力歌手，以及五組巨蛋等級、八組曾獲金曲入圍的藝人同台飆唱，陣容堅強。

最讓台灣歌迷期待的，莫過於超強韓團KARD，四位成員J.seph、BM、全昭敏、全智雨以撲克牌卡片為概念，兼具詞曲創作與唱跳的出色實力，是夢幻組合。出道單曲〈Oh NaNa〉一釋出便造成話題，團體風格強勢神秘，搭配性感電子曲風與男女混音，討論度爆表，掀起韓樂壇熱浪！

KARD出道前三首單曲廣受歡迎，尤其〈Don't Recall〉僅1個月即破千萬點擊，未出道便赴美開唱！他們自2016年嶄露頭角，近年在亞洲、美洲、歐洲創下佳績，是國際級火紅團體。睽違七年，KARD再度來台，將在「桃園珍珠海岸國際音樂節」第二天「星動潮派對」壓軸，勢必掀起朝聖熱潮。

此外，本次音樂節也邀請到越南樂壇中極具代表性的全英文創作歌手MINH。他令人印象深刻的歌詞與洗腦旋律，展現獨特音樂風格與情感深度，在舞臺上能量十足，現場魅力擄獲無數樂迷。2024年MINH開始佈局國際市場，2025年更將登上多個大型音樂節舞臺，實力備受肯定。

