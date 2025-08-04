吳慷仁失戀跑同志三溫暖洩慾！　「3男肉體交纏」大尺度畫面曝光

記者黃庠棻／台北報導

CATCHPLAY原創話題劇集《親密之海》上週五迎來最終回，一口氣播出第五、六、七集，結局再度掀起網友熱議！自開播以來，《親密之海》在CATCHPLAY+影音平台持續穩坐影集類觀看冠軍寶座，在LINE TV亦長據台劇類排行榜前三名。

▲《親密之海》播出最終回。（圖／CATCHPLAY+提供）

《親密之海》幾段情感爆發的關鍵橋段成為本劇最受矚目的高潮，吳慷仁飾演的阿榮因愛而不得，獨自前往同志三溫暖試圖發洩情慾，畫面大膽直球，卻藏著他對李憲宏（李銘順飾）深藏多年的感情，這場戲不僅尺度突破，也讓觀眾直呼「吳慷仁演技太炸裂」、「又慾又心碎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《親密之海》播出最終回。（圖／CATCHPLAY+提供）

接著，于子育飾演的沈曉雯對於憲宏帶著莉蓮（瑞瑪席丹飾）離開台灣，感到錯愕及背叛，氣憤前往上海辦公室當面對質，卻只換來對方一句「我需要妳在台灣幫忙照顧媽」讓她心碎質問「我跟了你25年，我至少值得一句實話吧？你連親口告訴我的勇氣都沒有嗎？」

▲《親密之海》播出最終回。（圖／CATCHPLAY+提供）

曉雯傷心地跑進廁所哭泣，卻意外聽見女同事們嘲笑她是又老又被遺棄的小三，她才知道原來在外人眼裡，她的愛這麼廉價而不堪。最後，曉雯終於對憲宏說出那句「我不愛你了。」讓許多觀眾直呼「太真實」、「心碎到窒息」。而這段戲寫實又殘酷，引爆社群對女性情感處境的集體共鳴，更有不少網友表示「心疼到哭，彷彿看到過去的自己。」

▲《親密之海》播出最終回。（圖／CATCHPLAY+提供）

李憲宏最終雖在上海事業有成，也與莉蓮（瑞瑪席丹飾）穩定發展，但當他回到台灣見到病危的母親，並深知自己對曉雯造成了不可磨滅的傷害，他壓抑的情感終於潰堤落淚，這時阿榮在醫院目睹這一幕，既心疼又無力。

▲《親密之海》播出最終回。（圖／CATCHPLAY+提供）

阿榮默默將憲宏送回家，兩人趟在同一張床上，他卻被龐大的孤獨籠罩，導演蔡柏璋也表示「阿榮在憲宏熟睡後，悄悄地走到床邊躺下，憲宏像小孩一樣蜷曲在阿榮身旁，那個時候阿榮看著憲宏的白髮，他突然意識到，啊，這個白髮蒼蒼的人，是自己喜歡這麼多年的人啊，但他同時也意識到自己心中已放下他了，於是他起身，坐在床頭，默默留下眼淚。這個情感非常複雜，但在拍攝的現場，我有被慷仁的演技感染到。」

▲《親密之海》播出最終回。（圖／CATCHPLAY+提供）

對於最終回播出後引發的高度討論，李銘順表示「這部戲對我來說是一次重新理解愛與選擇的旅程。」于子育則說「曉雯以為自己是最親近憲宏的人，但他其實跟阿榮一樣，再怎麼努力，都只能站在門外，看完整部戲你會發現真正的親密感是走進那個人的心，而不是認識多深，也不是肉體的交纏。」

▲《親密之海》播出最終回。（圖／CATCHPLAY+提供）

《親密之海》不僅挑戰華語影集尺度，透過層層推進的角色關係與細膩的情感鋪陳，成功描繪出現代人在親密關係中的掙扎與渴望，也深刻觸及愛情、家庭、性別、權力與選擇之間的模糊地帶。劇中不避諱描寫情慾與脆弱，卻始終不失節制與深度，不論是被犧牲的愛、沉默的陪伴，還是無法說出口的真心，都讓觀眾產生強烈共鳴。

《親密之海》全七集現正於CATCHPLAY+影音平台（台灣、印尼、新加坡）、LINE TV、香港Now TV及Amazon Prime Video上架，讓觀眾可以無限回看共這場情感與社會議題交織而成的精彩故事。