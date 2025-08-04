快訊／《請回答1988》宋英奎車內死亡！熟人發現急報警　上月才爆酒駕

記者田暐瑋／綜合報導

南韓人氣演員宋英奎4日驚傳在車內被發現死亡。他上月25日驚爆酒駕，曾出演《請回答1988》、《阿爾罕布拉宮的回憶》、《九尾狐傳》、《我的完美秘書》等多部熱門戲劇，目前尚未發現任何他殺的嫌疑跡象。

綜合韓媒報導，4日根據京畿龍仁東部警察局的消息，宋英奎於當日上午在龍仁市處仁區的一輛車內被發現死亡。當時是宋先生的熟人確認情況後向警方報案，目前尚未發現任何他殺的嫌疑跡象。

▲《請回答1988》宋英奎。（圖／翻攝自韓網）

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宋英奎今年6月19日涉嫌在龍仁市從器興區駕車至處仁區約5公里的距離，因飲酒駕駛被檢方不拘留送交，當時的血液酒精濃度達到吊銷駕照的標準，遭到警方立案調查。他是多部戲劇的重要配角，手上甚至有正在開播且已拍完的戲劇《退貨兒童》，對此，劇組無奈發聲「只能盡力剪掉他的份量」。

酒駕一事曝光後，宋英奎當時向媒體致歉，「真的很抱歉，因為一念之間的失誤毀了一切，因為身體狀態不好吃了藥，因此沒有喝太多酒，但是同樣沒有辯解的餘地。」沒想到如今傳出憾事，事件相關仍有待警方進一步調查。

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