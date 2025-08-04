唐綺陽運勢／水逆結束倒數！雙子「感情很心累」 射手貴人運旺

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報 8/4-8/10】

星象影響：水逆最後一週、火星進天秤、火土對分

本週是水逆最後一週，吹起懷舊風，拾回過往舊的人事物，有值得重新提煉之處。週四火星進天秤，當心工傷和職災，專業人士有小兵立大功機會，留意和平表象下的暗潮湧動。火土對分，帶來破壞性能量，引發陣營對立，提防偽善背後的攻擊。

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▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



12星座個別影響：

金牛：忙於解套各種舊問題；感情若有第三者將浮現

獅子：先把舊帳處理完更實際；感情若受指責請自省

天蠍：因逃避而造成問題擴大；感情先處理性格缺點

魔羯：出現勁敵需全力應對；感情無共識會帶來壓力

雙子：資訊混亂別急著下決策；感情吵吵鬧鬧很心累

巨蟹：自負盈虧、需辛苦前行；感情對熟人傲嬌難搞

天秤：火紅忙碌但帶來壓力；感情要懂得為自己爭取

水瓶：事業鬥智鬥勇勝算高；感情少說多做免於誤會

牡羊：抑制衝動有助於談判；感情以退為進會更順利

處女：發揮實力、備受肯定；感情多點行動會更加分

射手：貴人運旺但過度熱心；感情受到長輩關心干涉

雙魚：屏蔽是非紛擾專注自身；感情誤會需解釋清楚