若盈掰了Ian後近況曝光！　IG曬新片「調節身心狀態」吐心聲

記者劉宛欣／綜合報導

網紅情侶Ian與若盈近日無預警宣布分手，戀情還牽扯到金曲歌后魏如萱，三人之間的曖昧情勢彷彿八點檔般錯綜複雜，引發不少網友關注與猜測。而若盈也在今（3）日透過IG限時動態公開近況，似乎試圖從情變風波中慢慢走出來。畫面中，若盈身穿貼身運動服，正在進行瑜珈訓練，並寫下「inside flow into my breathe」。

▲Ian與若盈日前宣布分手。（圖／翻攝自若盈Instagram）

回顧這段感情發展，Ian與若盈日前深夜同步在社群平台發出聲明，表示兩人已決定結束情侶關係，未來僅以朋友身分互動。他們在聲明中寫道：「由於無力負荷現階段媒體輿論壓力，我們認為是時候離開對方，展開新生活並專注在自己的領域內。」同時也強調不會再回應相關爭議，希望讓事件畫下句點。

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▲若盈更新近況引發關注。（圖／翻攝自若盈Instagram）

此前，Ian與若盈被目擊到分手後仍見面，知情人士向《ETtoday星光雲》透露，魏如萱早知Ian將與若盈見面，卻「剛好」被捕捉到約會畫面，引發不少網友質疑是否有人刻意設局，讓魏如萱成為輿論箭靶。面對這些質疑聲浪，不少人心疼替魏如萱抱不平，將矛頭指向男方沒有好好處理感情問題。