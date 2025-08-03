SJ站上大巨蛋！東海、銀赫開球起衝突扭打　王威晨急攔架全被拍下

記者吳睿慈／台北報導

中信兄弟年度大型K歌主題日「Channel B vol.2」於1日至3日再度登上臺北大巨蛋，最後一日邀來人氣團體Super Junior D&E到場開球，銀赫與東海以親切的中文打招呼，兩人搶先團體早一步站上大巨蛋，東海看到3萬人回應的震撼聲響，表情超驚訝。而他們稍早開球時，藏不住調皮個性，當場在球場後打起來，嚇到王威晨趕緊衝上去攔架。

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▲SJ D&E搶先站上大巨蛋，東海、銀赫開球。（圖／翻攝自中信兄弟頻道）



Super Junior D&E首次受邀為中信兄弟賽事開球，兩人親切地打招呼「大家好，我們是Super Junior D&E」，台灣粉絲E.L.F.也熱情回應「我們是E.L.F.」，洪亮聲音貫徹整個大巨蛋，讓東海看得目瞪口呆，用發亮的眼神環視著整個場地。

接著，兩人為活動揭開序幕，東海站上投球位置擲出一球，沒想到手勁太大力，意外砸到隊友，銀赫作勢生氣，馬上就把球棒丟掉，他則迎面衝上去，突然演了一場衝突戲碼，嚇到王威晨趕緊衝上去「抱緊處理」，所幸兩人只是在開玩笑。

▲東海、銀赫開球起衝突扭打，王威晨衝上去攔架笑翻粉絲。（圖／翻攝自中信兄弟頻道）



Super Junior D&E為活動開球後，也會在球賽節目後，壓軸帶來曲目表演，值得一提的是，他們比團體Super Junior更早一步登上大巨蛋，為這次開球增添另一個層面的意義。