五月天唱一半「超狂嘉賓」空降舞台！　全場一看激動叫瘋

▲五月天開唱邀汪蘇瀧擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會近來來到北京站，以雙主題打造13場限定時光之旅，2日更邀請實力派歌手汪蘇瀧空降舞台，兩組音樂人過去曾為同部戲劇獻唱，彼此惺惺相惜，此次首度同台，熱情飆唱戲劇主題曲〈任性〉及心動曲〈像晴天像雨天〉，浪漫指數瞬間破表，全場歌迷彷彿回到青春愛戀的那一天。

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▲▼五月天合體汪蘇瀧掀翻尖叫聲。（圖／相信音樂提供）



阿信對汪蘇瀧說：「我本來想問你會不會緊張，但你的演唱會一場比一場大，應該不會緊張？」汪蘇瀧透露自己是五月天的歌迷，心裡其實很緊張，並表示今天並不是第一次來到五月天演唱會，上次是坐在台下當歌迷，阿信開玩笑回：「你說你是五月天的歌迷我不相信，我出題目考你。」無論是〈乾杯〉、〈如果我們不曾相遇〉、〈超人〉都難不倒汪蘇瀧，最後換汪蘇瀧自己出題，他說：「接下來這首歌是我挑的，因為做為歌迷的我也很喜歡這首歌。」與五月天合唱〈天使〉、〈一千個世紀〉，歌迷聽得意猶未盡。

第五場演出，歌迷熱情依舊，一開場的大合唱依舊炙熱，冠佑說：「你們聲音真的很大，五月天被你們嚇一大跳，用你們最大音量一起跟著五月天唱滿三小時。」石頭則熱情大喊：「明天是星期天不用上班上課，所以在這個地方跟著五月天把所有力氣用完。」怪獸故弄玄虛地說：「因為我們是五月天，第五場是不是特別的？這可不一定，要看大家表現，希望大家今天晚上玩得開心。」

最後阿信問台下歌迷有沒有二刷、三刷、四刷甚至五刷的歌迷朋友，不少歌迷紛紛舉手，阿信和冠佑接連好奇問：「站在台上都一樣，還是這五個，會不會審美疲勞？」笑說「如果冠佑換言承旭，我也不太習慣，我們台上五個老朋友，和台下的老朋友們，統統帶著最特別回憶回家。」在今晚有驚喜嘉賓汪蘇瀧助陣，也有25年縮影的三小時演唱會與晴、雨天，為演唱會寫下一幕難忘記憶。

