林逸欣「認識兩週」曖昧期就帶老公見長輩！　認他是第一人：讓我有安全感

記者蕭采薇／台北報導

林逸欣（Shara）與科技業老公Tony登記三年，婚禮延了兩次，終於在2日完成延宕三年的喜宴。她受訪時透露，當初兩人認識才兩個禮拜，在曖昧期還沒正式交往前，就邀請對方到台南家中見父母，但當時爸媽卻不太滿意。林逸欣笑說：「因為他是我第一個帶回家的男生。」

▲林逸欣、Tony補辦婚禮。（圖／記者林敬旻攝）



Tony則回憶，當時一坐下吃飯，就被林媽媽來了個「猜燈謎」的下馬威，席間還完了成語接龍，讓他頻頻接招。不過也是因為Tony在乎她的家人，支持她把家人放在第一位，成為林逸欣認定對方的原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「疫情期間因為不能搭高鐵，但當時家人生病，我想回去看他們，他馬上開車帶我回台南。我覺得一個男生可以把你的事情放在第一位，比其他任何事情都加分許多，感覺問題交給他就會很安心。」林逸欣更甜蜜的說：「他是第一個讓我有這樣感覺的男生。」

▲林逸欣和老公Tony婚禮延宕三年，伴郎、伴娘團還請到「前情侶」李運慶和李佳豫。（圖／記者林敬旻攝）

Tony也從未覺得林逸欣是藝人而難相處，「她第一眼給我的感覺就很平易近人，而且也很搞笑。個性也很好，一直都是笑笑的，對人也很有耐心。」不過夫妻倆目前並沒有做人計畫，林逸欣說：「看身邊很多朋友生小孩後失去很多自由，暫時還沒有想法，但也不排斥，可能就像啟動婚禮那樣隨性。」

▲林逸欣與老公Tony舉辦婚禮。（圖／記者林敬旻攝）

小倆口原本早在2021年7月就已擇定成婚，當時萬事皆備，卻遇上疫情攪局，只得順勢延期。一年後，他們索性先完成登記，但喜酒卻一波三折，總共準備了三次、光是喜帖就重印三次，才終於迎來這場實體喜宴。

如今正式步入婚姻，Shara也預告婚後仍會持續音樂創作，以更豐富的人生歷練譜出新的動人樂章。她感性說：「謝謝Tony一路以來的理解與支持，今天的喜悅，是我們兩人一起走過的最好證明。」