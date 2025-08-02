《綜藝玩很大》被傳收攤　吳宗憲高雄出面闢謠

記者葉文正／台北報導

人氣綜藝《綜藝玩很大》邁入第11週年，最新企劃「環島餐車」第二站熱力登場！這次玩很大團隊南下港都高雄，揮別節目要收攤傳言，更以超有誠意的高規格內容，讓粉絲玩得又濕又開心。





▲《玩很大》邀來最近發片的頌樂。（圖／綜藝玩很大）

主持人吳宗憲一到現場就讚嘆：「高雄真的最熱情！」還臨時宣布加碼潑水活動，瞬間引爆現場氣氛，讓大家在炙熱太陽下清涼一下。

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▲《玩很大》環島餐車熱力開跑 揮別「收攤傳言」。（圖／綜藝玩很大）

繼台中巧克力漢堡大成功，推出全新「韓式牛五花鐵板吐司」，剛出爐就引來排隊人潮，小隊長KID和坤達一早就忙翻天，所幸這次陣仗超大，小幫手陣容堪比頒獎典禮：搞笑擔當無尊（珍珍）、人氣演員謝京穎、金曲歌后曹雅雯，還有來自韓國的超人氣歌手Solar頌樂與男團F.F.O親自助陣，現場星光閃爆。

近期發行中文單曲『Floating Free』的Solar頌樂首次參加外景節目就獻給《玩很大》，還用超流利中文問粉絲：「有錢嗎？」可愛指數爆表～她也親自上陣煎台，頂著近40度高溫認真出餐，不只親民更超敬業。

除了舞台演出炸場，藝人們也到餐車前與粉絲互動，幸運粉絲更有機會與偶像一起挑戰任務，笑聲與尖叫聲此起彼落，逗樂大家。