8月5日星座運勢／牡羊金錢源源不絕 獅子曖昧氣息升溫
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：主動向外接洽
感情：拒絕當爛好人
財運：打好收支平衡
幸運色：粉紫色
貴人：獅子
小人：天蠍
工作：全神貫注投入
感情：更加換位思考
財運：多留意恐破財
幸運色：星空色
貴人：處女
小人：獅子
工作：事宜解不宜結
感情：別因小事吵架
財運：財運起起伏伏
幸運色：深藍色
貴人：雙子
小人：魔羯
【土象星座】
工作：增加工作共識
感情：慎重檢視代溝
財運：不隨意談借錢
幸運色：湖水綠
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：看淡工作成敗
感情：培養彼此耐心
財運：有獲利就出場
幸運色：原木色
貴人：射手
小人：水瓶
工作：倦怠多加調整
感情：小事不必掛心
財運：省小錢花大錢
幸運色：西瓜紅
貴人：水瓶
小人：天秤
【水象星座】
工作：工作愉快協調
感情：被動喪失感情
財運：收入再接再厲
幸運色：純白色
貴人：天蠍
小人：牡羊
工作：參考同業策略
感情：大方接受感情
財運：留意花費控管
幸運色：灰紫色
貴人：魔羯
小人：射手
工作：項目進展加速
感情：看透不必說破
財運：困難得到解套
幸運色：鵝黃色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
【火象星座】
工作：改變說話方式
感情：勇氣拾獲愛情
財運：金錢源源不絕
幸運色：淺棕色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：慎防同業競爭
感情：提高曖昧氣息
財運：勤勞得到回饋
幸運色：莓果色
貴人：天秤
小人：雙子
工作：工作較為疲勞
感情：多被對方誤會
財運：審視投資問題
幸運色：金箔色
貴人：金牛
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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