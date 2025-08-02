麻衣帶兒回台學中文！　第2天就「自己外帶點餐」進步神速

記者張筱涵／綜合報導

日本藝人麻衣近日返台工作，趁著孩子暑假也一同帶回台灣生活，不僅自己行程滿檔，也安排兒子上中文課。她在社群平台上開心分享兒子的學習進度，短短幾天就展現驚人成果，感動又驚喜。

▲麻衣帶兒子回台上中文課。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）



麻衣透露，當年自己初來台灣時也只會說「你好」，點杯「焦糖瑪奇朵，冰的，小杯，外帶」都覺得困難，如今輪到兒子體驗學中文，竟在第二天就能自行至春水堂外帶點餐：「珍珠奶茶，小杯，五分糖，少冰，蘿蔔糕，茉莉花茶，小杯，無糖，去冰」，進步神速。到了第三天，甚至能和媽媽進行日常對話，說出「媽媽可以不可以買這個？」「我想要吃芒果冰」等完整句子，讓她直呼「年輕吸收力真強！」

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▲兒子學習中文第二天就能自行點餐。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）



此外，麻衣還提到現在Labubu玩偶在日本小學生間大受歡迎，兒子也跟風吵著想買，還自己上網查找「是真版嗎？」讓她哭笑不得。她笑說自己一開始還搞不清楚Labubu到底是朋友還是玩具，感嘆孩子學習速度太快，媽媽都快跟不上。

▲麻衣分享兒子的愛好。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）