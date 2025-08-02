美女主播遭媽寶富二代「邪教式追求」！送珠寶店求交往　利誘失敗崩潰

圖文／鏡週刊

高點綜合台節目《震震有詞》日前錄製一集探討「媽寶」與「渣男」的專題， 前主播簡立喆在節目中分享被「媽寶男」追求的恐怖經歷，直說「這家人根本就像邪教」，誇張行徑讓人嘆為觀止。

簡立喆透露，之前曾有家裡開珠寶店的富二代追求她，每天狂送貴重珠寶想打動她，可是年輕的她超有骨氣，將所有禮物悉數退還給對方母親。她表示這個富二代花錢如流水一樣，去美國玩4天就花掉2百萬，甚至曾以「要買按摩椅送爸爸」為藉口，借簡立喆的信用卡刷，並承諾下個月會代為清償帳單，要求把信用卡留在他身上。

簡立喆後續從隔月就一直接到銀行催繳電話，但每次詢問該男，對方都堅稱已繳款，拖到第三個月還是沒處理，氣到她直接打給對方的爸爸揭露此事，最終男方爸爸出面代為清償卡費，並苦口婆心勸她：「妳千萬不要跟他有金錢往來，他就是揮霍無度，家中曾為了幫他還債，變賣高達2億元的古董」。

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▲富二代追求簡立喆不成，竟出動他母親開出送珠寶店的條件，只希望她嫁進去。（翻攝震震有詞臉書粉專）

這名富二代得知他爸去勸簡立喆不要跟他來往後，感到被爸爸污名化而氣到不行，外加簡立喆想跟他斷絕往來，因此情緒崩潰，長達一個多月瘋狂傳訊、揚言輕生，用盡各種方式情勒她。見簡立喆毫無回應，居然出動他媽媽加入戰局，傳訊給簡立喆拜託她跟自己兒子交往，幫他導回正軌，甚至開出條件利誘她，「如果我成為他們家的媳婦，家中的珠寶店可以贈送給我」，這家人一連串荒謬行為讓她十分傻眼，驚呼：「這家人根本就像邪教，太可怕了」。



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