沈玉琳住進加護病房　李多慧擔心：沒有聯絡上

記者葉文正／台北報導

啦啦隊女神李多慧今天出席韓國甜點品牌 HART TIRAMISU記者會，看到大批粉絲到場力挺，她感動說，「感謝粉絲，很擔心他們，因為天氣很熱。」 接著被問到住進加護病房的大哥沈玉琳，李多慧則說：「看到這個消息很難過，希望他早點康復，但沒有聯絡到他。」

▲李多慧今天出席甜點店活動 。（圖／讀者提供）

李多慧前年跟沈玉琳、籃籃、林襄跟風田、張立東一起主持東森《女孩好野》，跟所有人玩得很瘋，但是看到玉琳哥住院，李多慧則感性表示：「看到很難過 希望玉琳哥早點康復，但是沒有聯絡對方。」眉頭一皺，李多慧心情也ＤＯＷＮ了下來，也希望沈玉琳好好休息。

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▲李多慧要出國慶生。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

李多慧也被問到父親節要如何跟爸爸慶祝的話題，但她說韓國沒有父親節，但那天在韓國 一起吃飯，也有包紅包，但包多少錢沒有透露，也表示在韓國沒有父親節。

▲李多慧談到沈玉琳。（圖／翻攝自Instagran／le_dahye）



李多慧也承認，對於爸媽的話，並沒有固定給錢的習慣，但有給他們信用卡，爸媽各給一張，算是孝親的表示，而8月4日剛好是她生日，李多慧也說：「生日跟家人去旅行別的國家玩三天。

而粉絲集資買了公車廣告為她慶生，這點讓李多慧很開心，她表示：「前年也有收到，看到的時候，覺得你們在幹嘛，太感動了吧，而且想要去跟公車拍照。」對於粉絲的作法感到窩心。