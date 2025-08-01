Sandy尪婚前被約談判「誰是她男友」！男秒被認出…傷心：等妳好多年

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）最近在《小姐不熙娣》透露，當初在準備結婚期間，有名男子突然找到老公的Instagram、並私訊要求「今天晚上11點我們約出來見面，確定一下到底誰是她的男朋友」，讓Sandy相當錯愕。

▲▼Sandy老公婚前被約談判。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



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更恐怖的是，Sandy不久後出席了一場私人活動，但是在公開場合，「然後一個空檔的時候，我就驚覺他站在我旁邊。」她之所以認出那名男子，是因為對方IG有放大頭照。

▲Sandy馬上認出陌生男子。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



用餘光瞥到的Sandy頓時不知如何是好，無奈人群逐漸散去，「就剩我們兩個人，我整個人就有點僵在那裡，很可怕！」幸好朋友老公剛好出現問「妳等一下有車嗎」，她就趕快說自己沒有車，「我就捏他說我今天沒有車，載我」，她才得以脫身。

▲Sandy當場僵住。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



未料吃飯的時候，同行友人跟Sandy說：「剛剛有一個男的有點奇怪，他說妳真的要跟Sandy講，她只要睡覺起來，她就會忘記我們有交往過，他說他很傷心，因為他等了我好多年。」

▲▼陌生男子聲稱等了Sandy好多年。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

