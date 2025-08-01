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藍波分房產爆偏心！潔潔「就我沒有」獨自打拼 護小女兒：陪我們就好

記者潘慧中／綜合報導

潔潔是富邦悍將啦啦隊的成員，同時也是舞蹈名師藍波的大女兒。未料，她最近上節目時指控，剛滿20歲的妹妹在家中地位比自己高，「她名下有一棟房子，她現在是戶長，她是一家之主！」

▲▼藍波父女。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲藍波將房產過戶給潔潔的妹妹。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

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潔潔回憶，當初討論房產登記人選時，藍波直接拍板：「一定是妹妹啊，就給妹妹。」最讓她覺得誇張的是，全家名下都有一棟房子，只有自己沒有。對此，在場的藍波回答：「都是一家人啊，誰的不是都一樣嗎？只是先後順序而已啊，以後我們掛了還不是就是她的。」

▲▼藍波父女。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼藍波父女。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼藍波父女。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲潔潔透露全家只有她沒房子。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

藍波進一步解釋，由於潔潔長年參加各區域的舞蹈比賽，「她之前的戶籍是在老家屏東，她就可以參加屏東的比賽，所以如果我們把她移到台北，她就沒有辦法代表屏東比賽，移動上來她還要3年之後才能比賽。」因此，他才會選擇將房子登記在妹妹名下。

▲▼藍波父女。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼藍波認為房子給誰都一樣。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼藍波父女。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

第二個原因是潔潔正在打拼，「是不是需要一些動力？」藍波說道。被問到小女兒是否不用打拼時，他表示：「那時候全家人，你們也是看我一個人打拼，我們接下來第二代就是留給妳一個人打拼。」至於小女兒，他則接著說：「她陪我們就好啦。」

▲▼藍波父女。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲藍波認為小女兒負責陪他和老婆就好。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

聽到現場所有人說他偏心，藍波老師則回應：「一家人只要有一個厲害、聰明的就好，如果有第二個聰明、厲害的，就容易有紛爭。」他才會推派厲害的潔潔，「我們其他人就笨一點沒關係。」

▲▼藍波父女。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼潔潔表情複雜。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼藍波父女。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

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