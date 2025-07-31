被情婦用電鍋砸死！馬志翔新作改編真實事件…聞信義區割喉震驚發聲

記者黃庠棻／台北報導

台北市信義區信義威秀影城停車場昨日（30）晚間發生一起兇殺案，27歲谷姓夜店女公關割喉身亡，兇手是22歲劉姓前男友，31日凌晨兇手在外公家中遭警方逮捕，案件震撼社會。今（31）日台劇《我們六個》改變自社會案件，主演被問到「割喉案」時也分享了看法。

▲台劇《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

《我們六個》改編自真實社會案件「李月桂案」，40年前，李月桂用滾水燙死情夫林達生的元配郭富美，入監服刑時遇到二次減刑，關了一年多就假釋出獄，後來與林達生生下一子，但男方遲遲沒有要娶她的意思，李月桂一氣之下把兒子拋出火車，雖然幸運撿回一命，但智力嚴重受損。

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▲台劇《我們六個》改編自真實社會案件，馬志翔飾演林達生，林雨葶飾演小三。（圖／大愛電視提供）

後來，林達生為了安撫李月桂，同意結婚。沒想到20年後，林達生卻因口角遭李月桂用電鍋砸死，後來是智力受損的兒子打電話報警。在調查過程中，李月桂還一度嫁禍給兒子，後來才俯首認罪，最後遭判刑14年定讞，病死獄中。

▲馬志翔聽到信義區割喉案相當震驚。（圖／記者徐文彬攝）

信義區割喉案與李月桂案一樣都有感情糾葛，《我們六個》今（31）日舉辦首映會，飾演林達生的馬志翔被問及是否有關注新聞案件時，低調表示在記者會當下才知道，相當震驚直呼「我不知道全文是什麼，無法說出我的感受是什麼，我聽到是很遺憾，相愛搞成這樣是很遺憾的事情。」