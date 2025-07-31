男友失聯2月稱「基地台發射不出去」！拒碰愛雅　再連絡竟通知：我結婚了

記者潘慧中／綜合報導

阿喜最近上節目爆料，閨蜜愛雅（舊藝名：張艾亞）曾和一名男子交往後，男方無預警消失長達兩個月，完全聯繫不上。當對方終於現身，卻給出令人難以置信的理由，「因為颱風所以我們家大淹水，從B2淹到B1，所有管線都斷了，我們家的基地台也完全發射不出去，所以我沒辦法跟妳聯絡。」

▲愛雅某任男友有次突然消失兩個月。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



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阿喜指出，該男不僅失聯後有怪理由，回來之後對愛雅態度也改變，「他就一直不跟她有肌膚之親，他就說因為他一直在舀水，他們家長出很多香菇，怕她會過敏，不能摸她。」儘管如此，愛雅仍繼續交往。

▲▼愛雅該任男友聲稱沒網路。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



不只這樣，阿喜透露這段關係後來又出現信任危機。有次男方手機狂震，一打開全是愛心與「baby」的稱呼。愛雅質問對方，對方竟回：「這個baby是我媽，我們全家都叫baby，我媽最近心臟有點不好，所以她刷一排愛心要我關心她。」

▲▼愛雅還曾目睹該任男友收到愛心訊息。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



未料，愛雅再度相信這種說法。結果，該名男子再度消失，直到有天又突然出現時，竟語出驚人地說：「我結婚了。」被追問兩人是否曾真正交往時，她則強調：「我們有在一起！因為我們交往的時候，我們（和阿喜）還有一起見面，是以男朋友的姿態跟她（阿喜）認識的。」

▲該任男友最後甚至跟愛雅說自己結婚了。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）