醉後扯小黃司機手臂！　今市隆二威脅「我要殺了你」遭移送

記者張筱涵／綜合報導

日本人氣男團「三代目 J SOUL BROTHERS」成員今市隆二驚傳涉入暴力事件，引發演藝圈震撼。根據日本警方7月31日說法，他涉嫌於今年4月在東京都內搭乘計程車途中，對司機出言恐嚇並施加肢體暴力，已遭警視廳以「在宅書類送檢」形式，移送東京地檢署審理。

▲今市隆二。（圖／翻攝自Instagram／jsbryuji_official）

據了解，今市隆二當時與一名男性友人從餐飲場所返家途中，因飲酒而神智不清，在車內敲打駕駛與乘客座位之間的壓克力隔板，甚至對司機說出「我要殺了你」等威脅性言語，並疑似拉扯司機手臂，導致警方介入調查。

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對此，受害司機所委託的「雷法律事務所」於同日發表聯合聲明，強調今市與該司機事前並無任何認識，為隨機攔車搭乘，司機在行程中未有言語刺激、誤導路線或態度不佳等情況，整起事件完全是今市單方面的暴力行為。律師進一步指出，受害者當日即向警方報案，並未向今市本人或其經紀公司提出任何金錢要求，事件並非出於和解金或賠償金為目的。

律師團亦強調，透過計程車的行車紀錄器畫面，已確認受害者說詞與實際情況一致，無服務瑕疵；今市事後透過律師提出道歉與和解，但目前雙方尚未達成共識。由於受害者身份已在其職場曝光，律師也呼籲外界勿對受害者進行誹謗或散布臆測，否則將保留法律追訴權。

本案目前尚在檢察單位審理中，今市隆二是否會面臨刑事責任仍有待進一步調查與裁定。不少輿論認為，此事件恐將重創今市隆二的演藝形象，未來後續處理將備受關注。

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