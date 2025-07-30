挺過威廉逃兵！許效舜單扛主持救回收視…電視台決定為他開新節目

▲許效舜年過六旬才開始走老運，近日傳出電視台為他再開新節目，最快9月開錄。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

電視實境節目主持果然薑是老的辣，東森超視將為許效舜開新節目《神之路》，找來經常在8點檔演反派的女星鄭仲茵搭檔，希望以「宮廟文化」吸引觀眾買單！據悉，電視台如此信任許效舜的魅力，主要是《效廉出發吧！》5月因威廉捲入逃兵風波，收視一度下滑，但許效舜獨自扛起主持重責，配以不同藝人輪番代班主持，成功穩住收視。

許效舜自2020年《瘋神無雙》無預警收攤後，曾整整兩年幾乎沒有通告，後因參與實境節目《花甲少年趣旅行》錄影、衝出1.51的高收視，演藝事業因此再度翻紅，電視台更陸續找他主持《請問今晚住誰家》《效廉出發吧！》等節目；為此，他感謝「電視台賞飯吃」，笑說即使酬勞砍一半也無所謂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭仲茵傳出接下《神之路》主持棒，成為許效舜的搭檔。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）

晉升一哥 介紹信仰美食

今年5月，許效舜主持的《效廉出發吧！》，因搭檔威廉爆出逃兵事件、形象受損，連帶影響節目收視，讓製作單位急得跳腳，所幸緊急改用「代班制」找來不同藝人客串主持，才讓收視慢慢回溫到0.61。

▲原先的搭檔威廉（左）因逃兵而暫停演藝工作，許效舜（右）成功穩住《效廉出發吧！》的收視。（圖／鏡週刊提供）

其實威廉的逃兵事件雖影響節目主持陣容，但許效舜獨自扛起主持重責，挺過了風波，電視台肯定他的觀眾緣，因此決定在九月為許效舜再開新節目《神之路》，讓他正式晉升為「東森超視一哥」。

▲許效舜（左）與NONO（右）昔日都是「石頭家族」成員，兩人經常一起出席活動、上節目。（圖／翻攝自NONO臉書）

據本刊掌握獨家消息，《神之路》將複製《花甲少年趣旅行》的外景模式，但這回不再跑遍觀光勝地，而是走進許效舜熟門熟路的宮廟圈。他過去與澎恰恰、苗可麗主持的三立《超級夜總會》，就是在各地宮廟錄影，對於相關文化非常熟悉，這回新節目再度以宮廟為主軸，不只介紹信仰，更結合在地美食與旅遊景點，堪稱「宮廟美食攻略」。

價碼親民 搶中南部觀眾

搭檔許效舜主持的女星鄭仲茵雖以「壞女人專業戶」形象深植人心，但私下熱情好相處，與許效舜私交不錯，兩人默契可期。內部人士透露：「這節目結合信仰、美食、旅遊，又有舜哥加持，中南部觀眾一定買單！」

▲許效舜（左）與澎恰恰（右）曾主持《鐵獅玉玲瓏》，創演藝高峰。（圖／翻攝自澎恰恰臉書）

據悉，許效舜主持酬勞仍屬親民價，而他配合度極高，是台前幕後公認的好咖，眼下電視圈預算緊縮、節目難做，宮廟節目容易抓住民眾眼球，反而有希望成為吸金利器。





更多鏡週刊報導

搭檔出事自己扛／搭檔陷不倫戀 男星工作不減反增再奪「金鐘主持人」

為戲賠健康／獨家！8點檔乖乖牌不忍了 江祖平遭燙傷鬧翻三立

為戲賠健康／藝人拍戲頻出意外！ 王燦視網膜剝離「她差1公分癱瘓」