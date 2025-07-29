曾被Oasis酸「矮子、混蛋」！　湯姆克魯斯現身演唱會被讚以德報怨

記者劉宛欣／綜合報導

63歲的好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise），近日被粉絲捕捉到與37歲古巴裔女星安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）一同現身英國溫布利體育場。兩人被發現在人潮洶湧的觀眾席中觀賞英國搖滾傳奇樂團「綠洲合唱團」（Oasis）的重聚演唱會，不僅一同共度夜晚，還與英國知名DJ Goldie親密合照，立刻引發熱議。

▲Oasis睽違16年回歸，掀起超高話題。（圖／翻攝自Oasis X）

這場備受期待的盛會吸引了9萬名樂迷齊聚，而湯姆克魯斯也低調現身觀眾席，難掩興奮神情。他甚至主動比出大拇指，展現親民一面。根據外媒報導，湯姆透過人脈搶下多達20張門票，邀請親友一同觀賞演出，堪稱氣度非凡，由於他過去曾與綠洲有過舊怨，讓網友忍不住讚嘆「以德報怨太大氣了」、「很有風度」。

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▲湯姆克魯斯現身Oasis演唱會。（圖／達志影像/美聯社）

過去綠洲合唱團的兩位核心人物蓋勒格兄弟，曾公開對湯姆克魯斯不留情面地發表過尖銳言論。2005年，諾爾蓋勒格就在紀錄片《Lord Don’t Slow Me Down》中狠酸湯姆是「矮子」、「小混蛋」，甚至直言「他一部好電影都沒有拍過」。連恩蓋勒格也不甘示弱補刀「我討厭湯姆克魯斯，混帳！」當時一度引發輿論風波。