蔡瑞雪喝喜酒「下半身全透視」！低胸掉出超兇事業線 被拍解放細肩帶
記者潘慧中／綜合報導
蔡瑞雪擁有「北一女神」封號，因甜美外型備受矚目，私下常和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一系列飛去峇里島參加婚禮的照片，喝喜酒穿搭至今已吸引上千人按讚！
▲蔡瑞雪下半身透視出美腿。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）
照片中，可以看到蔡瑞雪身穿黑色細肩帶服裝，上半身貼身剪裁凸顯纖瘦曲線，低胸設計辣露深溝和北半球；下半身透視布料，剛好若隱若現出美腿。
▲▼蔡瑞雪參加海島婚禮。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）
藉由這場海島婚禮，蔡瑞雪把握機會放鬆身心，「峇里島療癒之旅，被幸福包圍了」，還換了不少套衣服。對鏡自拍時，她穿著一套米白色服裝，露肩中空剪裁辣露南北半球，甜美又不失性感。
▲蔡瑞雪出國解放南北半球。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）
不只這樣，蔡瑞雪在陽台放鬆時，換上一件紫紅色針織質感的平口長洋裝，搭配很多條項鍊戰利品，讓整體簡約造型不失亮點，展現出優雅又慵懶的度假風格。
▲▼蔡瑞雪順便散心。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）
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