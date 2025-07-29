三上悠亞因AV身分遭歧視！　現役H級女優挺身怒轟：至少要有基本尊重

記者張筱涵／綜合報導

前AV女優三上悠亞日前因穿著婚紗參與公開活動，引發社群平台激烈爭議。現役女優月島櫻於7月29日透過社群平台X（前推特）發聲，對社會上仍存在的職業歧視表達不滿，強調「AV女優也值得被當作人來尊重」。

▲月島櫻力挺三上悠亞，呼籲外界不要歧視AV女優。（圖／翻攝自Instagram／sakuratsukishima528、yua_mikami）



事件源於三上悠亞日前於Instagram分享自己作為嘉賓出席划船活動時穿上某婚紗攝影品牌的原創婚紗照片。未料，一名準新娘在X上發文抱怨原本打算婚禮後拍攝用的同款婚紗「竟被AV女優穿過」，形容這樣「很噁心」、「感覺不吉利」，並稱若事前知情絕不會簽約，該篇貼文截至29日上午11點30分已突破1.3億次瀏覽，掀起極大討論。

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對此，同為AV女優且以H罩杯的魔鬼身材，至今仍活躍於AV界的月島櫻發文表示，她在網路上看到「AV女優穿過的婚紗讓人作噁」、「不吉利」等字眼時感到無比憤怒與悔恨：「光是因為穿的人是AV女優，就說婚紗被『弄髒了』，實在太過分。難道我們做什麼都會被說骯髒嗎？」

月島櫻進一步表示，雖然收到許多支持留言，但也遭遇不少批評與否定，甚至有人指責她「自己選的工作就別抱怨」。對此她反駁：「我們是不是選了這份工作，就得默默接受一切不合理對待？我沒簽過要被歧視的合約。」她強調，自己不是要強迫社會認可AV行業，只是希望「就算不能被尊敬，至少要有基本的人性尊重」。

月島櫻最後表示，希望社會能理解，一個人投入熱情與努力所從事的工作，不該僅因身份就被否定：「我希望能活在一個可以說出『這樣不對』的社會，這就是我的心願。」此番直率發言，引起廣大共鳴與支持，也再次喚起對職業平等的關注。