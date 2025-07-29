鍾麗緹17歲女兒「暴風抽高」！轉大人美照曝光　網驚：基因太強

記者劉宜庭／綜合報導

香港女星鍾麗緹昨（28日）為17歲女兒Jaden舉辦生日慶祝活動，並在社群平台感性寫下生日祝福，字字句句充滿母愛，令粉絲感動不已。

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▲鍾麗緹二女兒Jaden（藍衣）歡慶17歲生日。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹）

文中，鍾麗緹回憶Jaden出生的那一刻，形容是生命中最大的祝福之一，「從你來到這個世界的那一刻起，你就為我們的生活帶來了無盡的光明和愛」，並讚揚女兒的善良、堅強與決心，「我為你成為這樣一個優秀的人感到無比自豪。」

鍾麗緹期許女兒在踏入人生新篇章時，能勇敢面對世界的無限可能，並實現心中所有的願望，「我希望這個生日充滿歡笑、愛意和令人難忘的回憶。願今年讓你離夢想更近，幸福充滿你的每一個瞬間。永遠記住，在前行的路上，我會支持和愛著你。」

▲Jaden 13歲時與鍾麗緹的合照。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹）



格外引人注意的是，在一系列慶生照中可以看出，Jaden從小女孩變成亭亭玉立的少女，身穿藍色花紋連身裙，大方展現高挑身材，更引來大票網友讚嘆「真是女大十八變，太好看了」、「基因太強大了」、「哇塞，好像芭比」、「像媽媽一樣美麗」、「賞心悅目的一家」、「Jaden真是越大越好看」，意外掀起一陣熱議。